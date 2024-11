«Es una injusticia, tengo todos los papeles de los animales»

Nerea Escámez Almería Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 11 de noviembre 2024, 13:18 | Actualizado 14:00h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

«Es una injusticia lo que han hecho conmigo, porque los delitos por los que se me acusan son totalmente falsos». Así lo ha subrayado Adrián Márquez a IDEAL después de que la Guardia Civil de Almería le abriera a él y a su pareja una investigación por delitos contra la flora y fauna, seguridad colectiva y maltrato animal tras haber localizado en su domicilio en Roquetas de Mar diversos animales exóticos.

Márquez ha confirmado que «adora a los animales» y no entiende que se le acuse «de maltrato animal» porque, además, reitera que está muy comprometido con la causa. «He rescatado a animales heridos, me han llamado para que recoja especies... no voy en contra de los animales porque forman parte de mi día a día, estoy muy orgulloso de la labor que hago a diario junto a mi pareja y lo seguiré haciendo, me llaman para que auxilie a serpientes, pájaros, lagartos... animales de todo tipo».

Durante su llamada telefónica a este periódico, el ahora investigado traslada que tiene la conciencia «muy tranquila» porque «no hay pruebas de todo lo que se me acusa«. »No me voy a callar, tengo toda la documentación que dice que los animales exóticos -en este caso, las serpientes y el varano salvator que les decomisaron-, son de mi propiedad, tienen todo en regla, hasta microchip, lo tengo todo», apunta.

Ampliar Documentación del varano salvator. R. I.

En aquella inspección ocular que practicaron en la vivienda, los agentes del Seprona de la Guardia Civil decomisaron, entre otros, «una pitón albina y una boa constrictor porque no tienen documentación, cosa que cuando hemos ido a declarar hemos presentado los papeles de las especies», ha trasladado el presunto sospechoso. Ahora se encuentra a la espera de un juicio y confiesa que «hay incoherencias«. »Ellos dicen que yo no tenía los papeles, pero tengo todo en regla y no sé por qué están actuando así, parece que la tienen conmigo», ha manifestado.

Ampliar Dos de los perros de Adrián y su pareja. R. I.

Adrián se ha defendido en este periódico, además, haciendo referencia a los tres perros de raza potencialmente peligrosa (PPP) que agentes del Seprona localizaron en el patio de la vivienda en malas condiciones. «Dicen que carecían de agua y alimento y el entorno tenía deficiencias higiénico-sanitarias. ¿Cómo voy a tener a mis perros mal? Todo era porque mi perro tenía dos cacas en el patio porque se encontraban solos en casa en ese periodo de tiempo. Tanto a mi novia como a mí nos encantan los animales», ha repetido, con la «confianza» de que su caso tenga «justicia».