Inician la renovación del 5% del parque de contenedores de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Protección del Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, va a llevar ... a cabo la reposición del cinco por ciento de los contenedores instalados el termino municipal.

La concejala, Susi Ibáñez, explicó que esta renovación se enmarca dentro del contrato del servicio de recogida y limpieza de residuos con la empresa concesionaria de este servicio. El objetivo es reforzar la flota de contenedores, detectar aquellos que estén deteriorados o en mal estado y, al mismo tiempo, probar nuevos modelos cuyos materiales responden mejor a las condiciones externas o climatológicas apostando por un modelo de contenerización sostenible, respetuoso con el medio ambiente y adaptado a las necesidades de los vecinos.

Punto limpio

El Ayuntamiento de Roquetas informó de que los vecinos tienen a su disposición el servicio de Punto Limpio Móvil, una forma cómoda y accesible de reciclar correctamente residuos domésticos especiales. Este servicio funciona de lunes a sábado, de 09.00 horas a 15.50 horas, y recorre diferentes zonas del municipio a lo largo de la semana.

El Punto Limpio 1 se encuentran en el Pabellón Deportivo Máximo Cuervo (lunes), Mercado de Abastos de Aguadulce (martes), Calle Rocío Jurado, Campillo del Moro (miércoles), Plaza de la Asunción, El Parador (jueves), Calle La Coruña, junto al Teatro Auditorio (viernes) y Plaza Francisco Rivera, Cortijos de Marín (sábado).

En el Punto Limpio 2 se encuentran en la Calle Fuentebravía, Roquetas (lunes), Plaza Motrico, Paseo de los Baños (martes), Calle Núlez de Balboa, Las Marinas (miércoles), Aparcamiento Avenida Mariano Hernández y Avenida Sudamérica (jueves), Calle Alcalá La Real, El Solanillo (viernes) y Aparcamientos Avenida Entremares y Avenida Playa Serena (sábado).

Se pueden depositar residuos como pilas, baterías, bombillas, aparatos electrónicos, envases contaminantes, pequeños electrodomésticos y material informático, entre otros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas presentó en febrero la campaña de concienciación medioambiental 'No es tan difícil', una iniciativa destinada a promover el reciclaje y el cuidado del entorno natural, especialmente en playas y paseos marítimos, uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Esta acción se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y va ligada a la implantación de un sistema de recogida selectiva en las seis playas urbanas y paseos marítimos.