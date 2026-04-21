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La concejala, Susi Ibáñez, supervisa los nuevos contenedores que contará Roquetas. IDEAL

Inician la renovación del 5% del parque de contenedores de Roquetas

La concejala, Susi Ibáñez, explica que esta renovación se enmarca dentro del contrato del servicio de recogida y limpieza de residuos

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 21 de abril 2026, 20:14

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Protección del Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, va a llevar ... a cabo la reposición del cinco por ciento de los contenedores instalados el termino municipal.

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