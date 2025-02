Inician una campaña para pedir un transporte público de calidad en Roquetas «El transporte público es imprescindible para vertebrar el territorio, no invertir en él y ofrecer servicios tan deficitarios como el que tenemos en Roquetas», explicó la coordinadora local de IU en Roquetas, Belén Pérez

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 16 de febrero 2025, 00:02 Comenta Compartir

La Asamblea local de Izquierda Unida en Roquetas de Mar inició una campaña para dar a conocer a los usuarios de los autobuses que diariamente usan ese transporte para ir a Almería y a otras localidades y barrios cómo hacer llegar sus quejas al consorcio de transportes, «ya que cuando hemos llevado el tema a esa entidad o al pleno del Ayuntamiento de Roquetas la respuesta ha sido siempre la misma, que no les constaba ninguna queja».

Además, la formación progresista añadió que «pero el pésimo servicio que se está realizando, sobre todo al final de la línea hacia en Almería en Aguadulce, cuando ya acumula retraso y no hay plazas libres para los usuarios que están esperando, es más que conocido, por eso estamos colocando carteles con un QR que les lleva directamente a la página de quejas y reclamaciones del consorcio, para que no tengan excusas y mejoren el servicio».

Según señaló la coordinadora local de Izquierda Unida en Roquetas, Belén Pérez Hernández, «quejarse en la parada no sirve de nada, hay que ser proactivos e ir al origen del problema, pero por falta de conocimiento, de tiempo o de iniciativa hace que muchas veces la reclamación no vaya más allá de una conversación con el compañero de espera en la parada del bus», invitando también a la población a quejarse por la falta de marquesinas en muchas paradas en las que poder refugiarse de las inclemencias y esperar sentados.

«La campaña está teniendo una buena acogida», tal y como explicó la coordinadora de IU en la localidad, «la gente está muy harta, nos hemos encontrado con personas que han estado a punto de perder su empleo por falta de puntualidad, que han llegado tarde a citas médicas o que han tenido que buscar medidas alternativas y más caras ante el miedo a no llegar para realizar un examen en la universidad».

Para el partido de izquierdas «el transporte público es imprescindible para vertebrar el territorio, no invertir en él y ofrecer servicios tan deficitarios como el que tenemos en Roquetas de Mar, con un urbano que acumula más de 20 años de retraso, con unos interurbanos a la capital y otros municipios de alrededor que claramente no son suficientes, es un ataque directo a la clase trabajadora y para quienes no pueden depender del vehículo privado, ahora más castigado aún al caer las ayudas que recibía el bono de transporte público por los votos en Madrid de los partidos ultraconservadores, pero también es un ataque a la totalidad de la población porque va en contra de toda evidencia científica para luchar contra el cambio climático».