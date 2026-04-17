Iniciadas las obras de construcción de la nueva sede judicial de Roquetas

Las obras de construcción del nuevo edificio judicial de Roquetas de Mar ya se iniciaron. El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, visitó el solar ... en el que ya se comenzaron a hacer los desmontes, así como, el acondicionamiento y adecuación del propio terreno.

Amat destacó el compromiso de la Junta de Andalucía y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con Roquetas. El alcalde recordó que se trata de un solar que fue cedido hace varios años a la administración andaluza y «ha sido ahora, gracias al esfuerzo de la administración autónoma y al empeño del presidente andaluz, se va a construir un edificio moderno que cubrirá todas las necesidades que en materia de justicia tiene una ciudad como es Roquetas de Mar».

Edificio

El nuevo inmueble judicial se construye en la calle Antonio Pintor, sobre una parcela de 4.887 metros cuadrados. Integrado en el paisaje urbano, y medioambientalmente sostenible, tendrá capacidad para albergar cinco juzgados de Primera Instancia y cuatro de Instrucción. Suma, además, Registro Civil, Servicio Común Procesal, Fiscalía, Juzgado de Guardia y Clínica Médico-Forense.

Todo ello distribuido en tres plantas, con espacios amplios y accesibles, sumando salas de vistas, dependencias profesionales, salas de mediación, lactancia y zonas de espera para usuarios. El regidor municipal señaló que este nuevo edificio nuevo «responde a las necesidades judiciales de la ciudad, la segunda en habitantes de la provincia, en constante crecimiento, superando ya los 114.000 habitantes».

La obra la realiza la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., por un importe de 11.413.805,35 euros, (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 16 meses.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, entregó el pasado 2 de diciembre de 2024 al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, el Proyecto Básico y el de Ejecución de la nueva sede judicial que permitía al Ayuntamiento licitar su construcción.

Será el primero en Andalucía que se levantará mediante la fórmula de colaboración público - pública, duplicará la superficie actual hasta superar los 6.000 metros cuadrados y estará ya «perfectamente adaptado» a la nueva ordenación de los órganos judiciales que supondrá la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Nieto puso en valor la implicación de Amat por ser el primero en apostar por la colaboración público - pública, que permitirá a la ciudad contar con un nuevo concepto de sede judicial y será hará en Roquetas.