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El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, visita las obras ubicadas en la calle Antonio Pintor. IDEAL

Iniciadas las obras de construcción de la nueva sede judicial de Roquetas

El alcalde, Gabriel Amat, visita el inicio de estos trabajos con los que se pretende mejorar y agilizar los servicios judiciales de la ciudad

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 17 de abril 2026, 02:01

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Las obras de construcción del nuevo edificio judicial de Roquetas de Mar ya se iniciaron. El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, visitó el solar ... en el que ya se comenzaron a hacer los desmontes, así como, el acondicionamiento y adecuación del propio terreno.

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