Ingresa en prisión el presunto autor de la muerte del bebé por circuncisión en Roquetas

El presunto autor de provocar la muerte del bebé por una hemorragia a causa de una circuncisión clandestina en Roquetas de Mar ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según han detallado fuentes judiciales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Roquetas de Mar ha dejado en libertad a los progenitores del menor de 40 días que continúan bajo investigación policial y como medida cautelar se le ha impuesto la obligación de comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes y se les ha prohibido abandonar el territorio nacional. Las pesquisas se mantienen abiertas para los tres implicados por la presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia.

No obstante, según informa Europa Press, no se descarta la posible concurrencia de otros delitos en el marco del proceso, ya que el autor material de la intervención habría asumido funciones médicas sin ningún tipo de título habilitante y sin las condiciones necesarias para ello. Además, indican que fuentes judiciales han informado que el padre del bebé ha prestado declaración ante el juez de guardia y ha contestado a las preguntas que le han sido planteadas, mientras que la madre del menor no ha podido ofrecer su testimonio al no encontrarse en «condiciones físicas adecuadas». En cuanto al tercer detenido, que únicamente contestó a las preguntas de su letrada, no reunía la cualificación profesional requerida para este tipo de intervenciones.

El trágico deceso ocurrió la noche del domingo en Roquetas de Mar. Los padres del menor y el supuesto facultativo, de origen maliense, concretaron la circuncisión en el domicilio sin el conocimiento médico del falso médico a la hora de realizar esta práctica, que, cabe recordar que por motivos culturales o religiosos no está incluida en el sistema sanitario público.

Esta intervención habría ocasionado una hemorragia al pequeño, motivo por el que los padres lo trasladaron al ambulatorio de Roquetas de Mar en busca de auxilio médico. Los sanitarios no pudieron hacer nada por el menor y, esa misma noche, tras activar el protocolo judicial, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a los progenitores. Ayer, lunes, el falso curandero fue arrestado en El Ejido y los agentes habrían localizado en el domicilio el material utilizado en la cirugía.

El cuerpo del menor se encuentra en el Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia que concretarán las causas de su deceso.

Otros casos anteriores

La circuncisión es la extirpación de todo o parte del prepucio (piel que cubre el glande del pene) mediante una operación que deja al descubierto el glande. Esta intervención se hace con anestesia local y no suele necesitar hospitalización. No obstante, el desconocimiento para realizar la circuncisión en España fuera del sistema sanitario conlleva que algunas personas la realicen en domicilios particulares con personal no cualificado o incluso aprovechen un viaje a su país de origen para llevarla a cabo. En 2017 se destapó en Almería y Murcia el caso de un falso médico que por 120 euros realizaba estos servicios a domicilio.

En el Hospital de Poniente en El Ejido se registraron algunos casos como el de un niño guineano de seis años al que le tuvieron que amputar parte del pene al practicarle sus padres la circuncisión. Esta intervención es practicada por la mayoría de los musulmanes, aunque no se considera obligatoria ya que no está ordenada en el Corán.

También se han registrado dos precedentes en Zaragoza y Valencia, en noviembre de 2008 y marzo de 2011, con el fallecimientos de recién nacidos por esta práctica. En el primer caso, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a los padres y al curandero a 18 meses de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia, después de que la Fiscalía modificase su calificación inicial de homicidio doloso y la petición de 13 años de cárcel.

