El indio Prraneeth Vuppala se corona campeón del XXXVII Roquetas Chess Festival

Roquetas de Mar ha vuelto a demostrar su capacidad organizativa y su relevancia en el calendario deportivo mundial con la clausura del XXXVII Roquetas Chess ... Festival. El Hotel Bahía Serena ha sido escenario, del 2 al 7 de enero, de un torneo de altísimo nivel que ha culminado con la victoria del ajedrecista indio Prraneeth Vuppala en el Open Internacional.

Vuppala, que partía como séptimo favorito, se ha alzado con el título en el primer torneo del año en España válido para elo FIDE. Sin embargo, el nombre propio que resonará en la historia de esta edición es el de Pau Marín.

El joven ajedrecista no solo se ha proclamado subcampeón, disputando el título hasta el último segundo, sino que ha logrado un hito doble: conseguir su norma definitiva para ser Maestro Internacional —convirtiéndose en el tercer jugador más joven de España en hacerlo— y sumar su primera norma de Gran Maestro.

Un torneo marcado por la juventud y el talento

El festival ha puesto de manifiesto que el ajedrez no entiende de edades. Uno de los momentos más icónicos del campeonato se vivió en la séptima ronda, en la mesa 1, donde se enfrentaron dos jóvenes de tan solo 14 años: Pau Marín y el alemán Christian Gloecker, demostrando el gran futuro que aguarda a estas promesas. El podio del Open Internacional lo completó el polaco Filip Cukrowski, quien se ha convertido en un referente de su país en nuestro torneo.

Cuadro de honor y participación local

El nivel competitivo se ha reflejado en todas las categorías premiadas: Mejor jugador almeriense: Abel Carrascoso Morales, reciente fichaje del Círculo Mercantil de Almería, campeón veterano: El Gran Maestro catalán Marc Narciso, campeona femenina: La alicantina Rebeca Jiménez Fernández, mejor Sub-2250: El alemán Michale Schweroschitng.

La participación ha sido un éxito rotundo, con 151 jugadores procedentes de 23 nacionalidades diferentes, lo que confirma a esta edición como la más abierta e internacional de los últimos años.

Éxito en los torneos paralelos

Además del evento principal, el festival ha mantenido una actividad frenética con competiciones paralelas. En el Torneo Sub-2150, la victoria fue para el granadino Alejandro Serrano Almendros, seguido de José Jesús García Navarro y el almeriense Savíns Puertas Martín.

Por su parte, el espectacular Torneo Blitz, celebrado en horario nocturno, coronó al estadounidense Nico Chasin, seguido del indio Aroniak Ghosh y el kazajo Beksultan Mogdagali. También destacaron en sus categorías por edad el balear Vicente Marín (veterano), Damián López (Sub-14), Ángel Sánchez (Sub-12) y Alba Pérez (femenina).

Con la finalización de esta 37ª edición, Roquetas de Mar reafirma su compromiso con el deporte de estrategia y su proyección turística, emplazando a los aficionados a la próxima cita de un festival que sigue creciendo en prestigio y participación.