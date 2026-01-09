Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los tres primeros puestos de esta competición internacional. IDEAL

El indio Prraneeth Vuppala se corona campeón del XXXVII Roquetas Chess Festival

El joven español Pau Marín protagoniza la gran noticia del torneo al lograr su primera norma de Gran Maestro, en un evento que consolida al municipio como epicentro internacional del ajedrez

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 9 de enero 2026, 02:28

Comenta

Roquetas de Mar ha vuelto a demostrar su capacidad organizativa y su relevancia en el calendario deportivo mundial con la clausura del XXXVII Roquetas Chess ... Festival. El Hotel Bahía Serena ha sido escenario, del 2 al 7 de enero, de un torneo de altísimo nivel que ha culminado con la victoria del ajedrecista indio Prraneeth Vuppala en el Open Internacional.

