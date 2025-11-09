Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Una de las actividades de esta edición. R. I.

La III edición de Juvealmería reúne a más de 3000 jóvenes en Roquetas

Este foro apuesta por espacios reales de participación, orientación y fomento del ocio saludable con el objetivo de responder a las verdaderas inquietudes y necesidades de los jóvenes

J. C.

Roquetas de Mar

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:41

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha abogado este jueves por ofrecer a la juventud andaluza espacios reales de participación, ... orientación y fomento del ocio saludable con el objetivo de responder a sus verdaderas inquietudes y necesidades. «Los jóvenes son el futuro, pero para ello deben ser el presente», ha apostillado.

