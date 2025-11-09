La III edición de Juvealmería reúne a más de 3000 jóvenes en Roquetas

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha abogado este jueves por ofrecer a la juventud andaluza espacios reales de participación, ... orientación y fomento del ocio saludable con el objetivo de responder a sus verdaderas inquietudes y necesidades. «Los jóvenes son el futuro, pero para ello deben ser el presente», ha apostillado.

Así lo ha manifestado la consejera en Roquetas de Mar (Almería), en el marco de la inauguración de la III edición de Juvealmería, un encuentro organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación provincial de Almería, y al que también han asistido el alcalde del municipio, Gabriel Amat; la delegada del Gobierno en Almería, Aránzazu Martín; el diputado provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, el director del IAJ, Pedro Antonio Ramírez, y el delegado territorial de Inclusión Social en Almería, Francisco González Bellido, entre otros.

«Juvealmería se ha consolidado, en tan solo tres años, en un gran evento de esta provincia», ha subrayado la consejera, para destacar que en esta edición cuenta con la participación de más de 3.000 jóvenes de toda la provincia, junto a 59 ciclos formativos, 42 entidades y 13 universidades de toda España.

López ha subrayado que este encuentro «nació con el claro objetivo de convertirse en un espacio de participación y orientación, un punto de encuentro donde los jóvenes puedan ser partícipes de los temas actuales que les afectan».

En este sentido, ha explicado que, en esta jornada, «nuestros jóvenes pueden conocer de primera mano información sobre el ámbito formativo y el ámbito laboral». Además, ha señalado que «también hemos querido poner el foco en la importancia del ocio saludable», ya que «los jóvenes están permanentemente en el mundo digital, lo cual tiene su parte buena, pero no podemos permitir que el mundo digital nos aparte del mundo real, que es el que nos hace crecer como personas a través de las relaciones con nuestro entorno».

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar se ha mostrado orgulloso de que el municipio «acoja este evento de gran envergadura, con unas instalaciones fenomenales de las que disfrutarán miles de jóvenes», al tiempo que ha agradecido el «firme compromiso del Gobierno andaluz con esta localidad, como demuestran los grandes proyectos que se están llevando a cabo, como la construcción del nuevo Hospital de Alta Resolución».

De otro lado, el vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha afirmado que «desde la Diputación de Almería seguimos apostando por ofrecer espacios de encuentro que impulsen la participación activa de la juventud almeriense. Juvealmería es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes compartan ideas, experiencias y proyectos que contribuyan al desarrollo de una provincia más dinámica, solidaria y con futuro y hoy comprobamos que esta realidad es así y que contamos con una juventud comprometida».