La Iglesia Pentecostal Rumana Elim acoge una cita tradicional en Roquetas

La Iglesia Pentecostal Rumana Elim acogió un emotivo concierto de villancicos, una cita que reunió a vecinos y representantes municipales en torno a la música, ... la tradición y el espíritu de la Navidad.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a los concejales José Luis Llamas y Juan Carlos Muyor, acompañó este encuentro que refleja la convivencia y el respeto entre culturas que conviven en nuestro municipio.

Desde el Ayuntamiento valoran especialmente este tipo de actos, que refuerzan los lazos entre comunidades y contribuyen a construir una Roquetas de Mar abierta, plural y cohesionada, también en Navidad.

Asimismo, hace unos días, el entorno del Parque de Los Bajos acogió los actos organizados por la Asociación Socio Cultural Rumanos Almerienses con motivo del Día Nacional de Rumanía la comunidad con mayor población que reside en el municipio de Roquetas tras la española. Un acto en el que los participantes tuvieron la oportunidad de degustar el tradicional gesto de hospitalidad rumano: el pan con sal, un símbolo ancestral.