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Uno de los momentos de la jornada. IDEAL

La Iglesia Ortodoxa Rumana realiza su tradicional misa de Resurrección

Roquetas de Mar ·

Una bonita y entrañable ceremonia que cada año congrega a cientos de personas en el templo de Las Salinas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 13 de abril 2026, 11:47

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La Iglesia Ortodoxa rumana de Roquetas de Mar acogió este sábado la tradicional Misa de Resurrección de la Iglesia Ortodoxa rumana, en la que, como ... cada año, cientos de fieles se encuentran para celebrar juntos la Resurrección de Cristo.

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