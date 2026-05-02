El IES El Parador conquista el bronce en la XIII Olimpiada Filosófica de España

El talento joven de Roquetas de Mar vuelve a destacar al más alto nivel. Los alumnos de Bachillerato Danyil Petrenko e Isabel María Popova, estudiantes ... del IES El Parador, se alzaron con la medalla de bronce en la modalidad de Vídeo Filosófico durante la XIII Olimpiada Filosófica de España, un exigente certamen educativo celebrado en Ciudad Real los pasados 17 y 18 de abril.

Bajo el lema 'La locura. Don Quijote en el mundo actual', los representantes roqueteros lograron cautivar al jurado nacional con una pieza que combina un riguroso dominio técnico del formato audiovisual con una profunda madurez analítica. Su trabajo traslada la complejidad del pensamiento quijotesco a los debates sociales contemporáneos, demostrando la calidad de la enseñanza en el centro almeriense y su apuesta por integrar las nuevas narrativas digitales en el aprendizaje de las humanidades.

Este galardón supone un hito fundamental para el IES El Parador y se enmarca dentro de una actuación histórica de la delegación andaluza, que regresó de la competición con tres metales. La Asociación Andaluza de Filosofía (AAFi) calificó el desempeño de los siete estudiantes de la comunidad autónoma que alcanzaron la gran final como un fiel reflejo de la «buena salud del pensamiento filosófico joven en Andalucía».

Junto al gran éxito de los alumnos de Roquetas de Mar, el medallero andaluz se completó con el oro de Manuel Domínguez Gento (Cádiz) en la disciplina de Disertación Filosófica y la plata de Andrea Bernáldez González-Rojas (Sevilla) en Ensayo Internacional, lo que le otorgó el billete para representar a España en la Olimpiada Internacional de Varsovia del próximo mes de mayo.

Además, la provincia de Almería demostró su peso en la delegación con otra destacada participación a cargo de José Manuel Martínez Gálvez, del IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería, quien llegó a la final en Disertación.

La Olimpiada Filosófica de España, impulsada desde 2013 por la Red Española de Filosofía (REF), consolida así su objetivo de fomentar la reflexión crítica entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato. Con esta valiosa medalla de bronce, los estudiantes del IES El Parador demuestran que las aulas de Roquetas de Mar son un auténtico referente nacional en la promoción del pensamiento libre, creativo y colaborativo.

Para participar en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía, Isabel María Popova y Danyil Petrenko, alumnos de primero de bachillerato del IES El Parador, resultaron ganadores en la categoría de vídeo filosófico de la Olimpiada Filosófica de Andalucía en su décimo tercera edición, con su cortometraje 'Batalla quijotesca', respondiendo al tema propuesto para esta edición: 'La locura. Don Quijote en el mundo actual'. La defensa de los trabajos se realizó el pasado 7 de marzo en la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre.