El IES Mar Mediterráneo visita la Plataforma Solar de Almería y cierra su Semana Europea

El IES Mar Mediterráneo de Aguadulce realizará durante la mañana de este viernes una visita a la Plataforma Solar de Almería en Tabernas para conocer ... la investigación en energía solar y cena de despedida en el instituto, siendo estas dos las últimas actividades del proyecto de Erasmus+ KA 220 titulado 'Robogreen' en el que el centro participa activamente.

RoboGreen, 'Innovación y responsabilidad por un medioambiente limpio', es un proyecto Erasmus+ KA 220 de cooperación escolar (2025-2027). El alumnado diseña y programa robots para afrontar retos ambientales y comparte sus ideas con estudiantes de otros países. Participan seis centros de Rumanía (país coordinador), Italia, Grecia, Portugal, Polonia y España. El IES Mar Mediterráneo es el centro anfitrión en Aguadulce la semana del 9 al 13 de noviembre. El programa preveía la llegada de unos 25 estudiantes y unos 13 docentes de los cinco países socios.

El proyecto comenzó sus intercambios en Rumanía (noviembre de 2025), con el diseño de prototipos. Continuó en Italia (marzo de 2026), con recursos didácticos digitales, en Grecia (mayo), con un reto de robótica y comunicación ambiental, y en Portugal (septiembre-octubre), con juegos educativos y tecnología. Tras el encuentro en España, la próxima movilidad está prevista en Polonia en abril de 2027.

Programación

El pasado lunes 9, el alumnado visitó la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas dedicada a la innovación agrícola y al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para conocer su biodiversidad. El martes 10, se realizó la jornada en Granada dedicada al patrimonio cultural. El miércoles 11 se realizó la jornada de trabajo en el IES Mar Mediterráneo con presentaciones del alumnado de los robots de cada país y reunión del profesorado, y este jueves se recepcionó por parte del regidor municipal, Gabriel Amat, en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a las 10.00 horas. Realizando después de la visita al Consistorio una visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres por parte del alumnado y profesorado del centro educativo.