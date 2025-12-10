El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético

El pabellón IDM La Gloria cuenta ya con un nuevo pavimento sintético GERFLOR, modelo Recreation 45, un material de alta durabilidad y sostenibilidad que eleva ... la calidad de todos los usos deportivos y de ocio del espacio.

Con un grosor de 4,5 milímetros y una superficie total de 1.144 metros cuadrados, este suelo está preparado para acoger desde actividades diarias hasta competiciones, convirtiéndose en un aliado perfecto para la práctica de múltiples modalidades.

La instalación, construida en el año 1999, afronta así su segunda gran remodelación, reafirmando el compromiso por mantener en perfecto estado los espacios deportivos municipales.

Cada mañana, La Gloria sigue siendo punto de encuentro para los Módulos de Actividad Física y Salud para Mayores, y por las tardes cobra vida con las escuelas deportivas y los clubes municipales de Tenis de Mesa y Gimnasia Rítmica. Además, también sirve de escenario puntual para partidos de Balonmano y Fútbol Sala.