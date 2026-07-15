La huelga que iba a paralizar Roquetas y Amat salvó 'in extremis'

El municipio de Roquetas de Mar se levantó esta mañana con total normalidad, alegre por la victoria de la Selección Española frente a Francia por ... la victoria que le lleva a la final del Mundial y porque el roquetero Alex Baena será uno de los integrantes que opten a jugar dicho partido y seguir formando parte de la historia futbolística de nuestro país.

Pero, el municipio, sin embargo, estuvo a muy pocos detalles de vivir una situación límite: una fuerte huelga de basuras en pleno verano, contando con que Roquetas tiene una cifra de población flotante de unos 250.000 personas, según comentó recientemente el alcalde, y con el sector hotelero en vilo cada día por ese acontecimiento que finalmente no ocurrirá.

Una situación límite que se venía acercando desde mediados de abril y que sí se realizó en la Semana Santa de 2025 (con casi cinco días de huelga) y otra convocatoria de huelga anunciada para el pasado 2 de enero, que finalmente no llegó a materializarse. Pero esta huelga iba con más virulencia, ya que al ser Roquetas de Mar un municipio muy turístico era una fecha propicia para hacer una presión más certera que en Semana Santa o Navidad, puesto que el binomio de subida de población (casi el doble en verano que en el resto del año) y los olores, harían más mella en la localidad del Poniente.

Una huelga que ha sido finalmente desconvocada por mayoría simple esta mañana tras la firma de 5 de los 9 integrantes del Comité de Empresa de Urbaser (UGT, CC.OO. y CSIC) en un Sercla abierto en Almería capital, tras sacar distintas medidas que les son satisfactorias para los trabajadores, pero que deja al Comité de Empresa de Urbaser 'dividido' tras la disparidad de opiniones y por la ausencia en la firma de la acta de las condiciones y de la desconvocatoria de huelga de cuatro miembros del Comité relativos a uno de los sindicatos que lo conforman.

Reuniones, firmas y polémica

El de ayer fue un día 'movidito' para los trabajadores de Urbaser como para el Comité de Empresa, ya que el martes se inició con un Sercla a las 13.00 horas en Almería y finalizó sobre las 15.00 horas. Una reunión en la que se aclararon muchos temas relativos a las condiciones de descanso, ayudas y otras propuestas. Ya, por la tarde, sobre las 19.00h y durante al menos una hora más, el Comité de Empresa de Urbaser Roquetas daba a conocer las distintas novedades que habían conseguido para los trabajadores de la empresa.

Una reunión, que fue complicada y que contó con varios compañeros disconformes tras conocer la resolución de las propuestas conseguidas por el Comité de Empresa, y que la empresa ya había firmado una hoja con varios puntos muy necesarios para el colectivo, tales como el reconocimiento de los dos descansos semanales, la reorganización del calendario para la mejora de la conciliación familiar, algunos articulados del texto (convenio), mejoras sociales como las ayudas sociales a personas que tengan a cargo una persona con minusvalías o la legalización del pago de vacaciones, según informó Antonio Pomares, presidente del Comité de Empresa de Urbaser.

¿El motivo de la disconformidad? Que una parte del Comité de Empresa recelaban de que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar no cumpliera su palabra y no estuviera para abril de 2027 todo preparado para empezar a funcionar, es decir, licitación del concurso de recogida de basura y limpieza, convenio laboral de los trabajadores redactado y firmado y adjudicado el servicio de recogida de basura y limpieza a la empresa que ganara el concurso.

Ya, durante la mañana de este miércoles, el comité de Empresa se presentó en Almería para la modificación de dos erratas y la firma de la desconvocatoria de la huelga por mayoría simple (5 de los 9 integrantes del Comité de Empresa de Urbaser)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que ha estado muy involucrado en conocer en cada momento la situación de los trabajadores de Urbaser, ya les avisó al Comité de Empresa que entre hoy y mañana estaría lista la licitación publicada en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Almería) para la recogida de basura y limpieza del municipio, y cumplió, ya que durante este miércoles, el BOP recogía que en la Junta Local del Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobación inicial y sometimiento a información pública del informe justificativo de la estructura de costes para la contratación administrativa del Servicio público de recogida de residuos municipales y limpieza viaria del municipio de Roquetas.

Además de que está previsto que entre 15 a 30 días debería estar redactado y firmado el renovado convenio laboral de los trabajadores. Sin embargo, la incertidumbre si todo estará en marcha para abril de 2027 hizo que parte del Comité de Empresa, la referente al sindicato de CSIC, no firmara ni la acta ni la desconvocatoria de huelga y se fuesen.

A su vez, los miembros firmantes de la desconvocatoria de huelga reconocen el enorme esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y en concreto, del alcalde, Gabriel Amat, y de la empresa, Urbaser, para poder aprobar 'in extremis' las medidas necesarias para los trabajadores de la empresa que gestiona la basura y la limpieza el municipio. Un proceso en el que ha estado muy pendiente Gabriel Amat, que ya 'salvó in extremis' la huelga que sí se realizó y que finalizó el pasado 15 de abril de 2025, en plena Semana Santa.

Además, también estuvieron muy pendientes y preocupados ante la huelga prevista para este 15 de julio dos formaciones políticas de la oposición. Por su parte, el PSOE de Roquetas de Mar exigió este lunes al alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, que actuase con urgencia para evitar la huelga indefinida del servicio de limpieza y recogida de residuos. De hecho, el concejal socialista, Rafael Torres, recordó en el último Pleno que la huelga lleva semanas anunciada y advirtió de que el Ayuntamiento todavía estaba a tiempo de evitar una situación que podría tener «graves consecuencias para la salubridad, la imagen turística y la actividad económica del municipio».

La otra formación era Izquierda Unida - Podemos Roquetas mostró su profunda preocupación y su rechazo ante «la inoperancia demostrada por el equipo de gobierno del Partido Popular» ante la huelga. A diferencia de otras formaciones que pidieron la intermediación directa del alcalde, el portavoz municipal de la confluencia, Zacarías Lekal, situó la responsabilidad del conflicto de manera directa sobre la gestión del Partido Popular y su equipo de Gobierno, a los que consideró desautorizados para solucionar un problema estructural.

Orígenes de la huelga

Esta reivindicación surge de las situaciones complicadas que está viviendo la plantilla desde hace un tiempo con problemas en pagos pendientes desde 2024, con descansos sin realizar, que no han recibido la ropa de invierno en pleno mes de abril, ya que no se cubren las bajas, con mala organización o con instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, entre otras quejas.

Según informaba el Comité de Empresa Urbaser el pasado mes de abril a IDEAL Almería «después de dos años de idas y venidas negociando, nunca negándonos a sentarnos a negociar. Con una flota obsoleta, mal mantenida, no por mecánicos sino por falta constante de materiales y reposiciones, y personal. Con todos los SERCLAS que hemos tenido, ganados e incumplidos por parte de la empresa. Que las cosas ganadas o aceptadas; hay personas que todavía no han percibido lo que les pertenece, y van un par de veces reclamadas por escrito», la situación está siendo «insostenible».

Desde el Comité apuntaron a varias problemáticas desde un «mal ordenamiento por parte de mandos intermedios poniendo en riesgo la integridad de compañeros», también «pidiendo a veces mezclar distintos tipos de residuos en un mismo vehículo. Lo cual no cumple con normas de reciclaje», además de contar con «unas instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, teniendo algunos cuartelillos o cuartos donde se reparten a los compañeros sin luz y agua, ni aseos; obligando a buscarse la vida a los trabajadores ante alguna emergencia digestiva».

Las problemáticas que denunciaron desde el Comité de Empresa Urbaser Roquetas no acababan aquí y es que «no se cubren las bajas que hay, por lo cual el perjuicio para los ciudadanos es notorio». Además, según informó el Comité que «se les ha propuesto varias veces un organigrama y formas de terminar con todo esto a la empresa, pero no ha respondido».

A su vez, «se deben los abonos o descansos de 2024, 2025 ya pactados en un SERCLA e incumplidos. Sumando a todo esto los del vigente 2026 que no sabemos si los descansamos o los abonan, y poniendo el comité de empresa, reclamaciones por escrito. Por su parte, desde el Comité de Empresa destacaron que «hasta la ropa de invierno no vino completa y no se le espera ya. Y los calendarios de vacaciones han tenido que ser pedidos varias veces, hechos fuera de fecha y perjudicando a personas en su conciliación familiar/laboral».