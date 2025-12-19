Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las sedes de la empresa en el municipio. IDEAL

Una huelga de basuras amenaza las fiestas navideñas en Roquetas

Los trabajadores de Urbaser aprobaron este viernes en asamblea el preaviso para una huelga antes de Reyes

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 19 de diciembre 2025, 19:03

Roquetas de Mar podría verse inundada de basura en las próximas fechas. Una situación que volvería a repetirse este año como ya pasó el pasado ... 10 de abril con la huelga realizada por los trabajadores de Urbaser y que fue salvada 'in extremis' por el Comité de Empresa Urbaser Roquetas, el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, la concejala de Protección de Medio Ambiente y Zonas Verdes, María Jesús Ibáñez y la propia empresa cinco días despues de iniciarse la huelga.

