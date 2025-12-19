Una huelga de basuras amenaza las fiestas navideñas en Roquetas

Roquetas de Mar podría verse inundada de basura en las próximas fechas. Una situación que volvería a repetirse este año como ya pasó el pasado ... 10 de abril con la huelga realizada por los trabajadores de Urbaser y que fue salvada 'in extremis' por el Comité de Empresa Urbaser Roquetas, el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, la concejala de Protección de Medio Ambiente y Zonas Verdes, María Jesús Ibáñez y la propia empresa cinco días despues de iniciarse la huelga.

La situación en la empresa llevaba tiempo siendo muy delicada por las demandas de los trabajadores, amparadas en sentencias europeas, y que según informaba el Comité de Empresa de Urbaser no se estaban cumpliendo hasta este momento, contando la plantilla que con un «severo enfado», debido a que llevaban cerca de 20 meses de negociaciones en las que la empresa, según el Comité de Empresa de Urbasaser, mandaba «promesas de un abono incumplido, habiendo soportado el que no existe ningún avance y respetando palabra de mantener paz social, la plantilla presenta un severo malestar».

Durante la tarde de este viernes, el Comité de Empresa de Urbaser conformado por CC.00., UGT y CSIF, adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos de basura domiciliaria, se reunió junto a los trabajadores de la empresa, al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y a la concejala de Protección de Medio Ambiente y Zonas Verdes, María Jesús Ibáñez para vislumbrar que decisión era la mejor para esta situación.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, comentó en la reunión que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar estaba economicamente al día con la empresa y al enterarse de que Urbaser está incumpliendo las sentencias del SERCLA con los trabajadores, entendió a los trabajadores de la misma.