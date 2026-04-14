El Hospital de Roquetas abrirá en mayo para consultas externas

El Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar comenzará a funcionar a principios del mes de mayo con la puesta en marcha de consultas ... externas de distintas especialidades, según han trasladado a IDEAL fuentes del Sindicato Médico (Simeal) y de CSIF Almería. La apertura será progresiva y se limitará en esta primera fase a la actividad ambulatoria.

Entre los servicios que comenzarán a pasar consulta en el nuevo centro figuran Urología, Digestivo, Dermatología, Hematología, Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Otorrinolaringología, Oftalmología y Rehabilitación, de acuerdo con la información facilitada por el Sindicato Médico. Desde CSIF precisan que Cardiología y Digestivo serán las primeras áreas en activarse, al considerarse prioritarias por el volumen de pacientes, mientras que el resto se incorporará de forma escalonada en función de la organización asistencial.

La apertura del hospital no implicará, al menos en esta fase inicial, la contratación de nuevos médicos de forma generalizada. Los facultativos serán los mismos que actualmente prestan servicio en el Hospital Universitario de Poniente, desde donde se desplazarán para atender las consultas en Roquetas. Este modelo organizativo ya se aplicó en su momento con el Hospital de El Toyo, aunque en este caso la previsión es que la actividad en Roquetas tenga carácter diario.

El esquema de funcionamiento responde a que el Hospital de Roquetas depende orgánicamente del de Poniente y atiende a la misma población, que hasta ahora se desplazaba a El Ejido. Con la apertura, se producirá una redistribución de pacientes que aliviará la carga asistencial en el centro de referencia, aunque sin incrementar de forma significativa el número de médicos disponibles.

Donde sí habrá presencia estable será en otras categorías profesionales. En una primera fase está previsto que se incorporen de forma fija al hospital roquetero auxiliares de enfermería, técnicos, enfermeras, administrativos y celadores procedentes de Poniente. En cifras iniciales, se contempla el traslado de cinco auxiliares de enfermería, cinco técnicos, siete enfermeras, seis técnicos de rayos, dieciocho administrativos y doce celadores, que formarán la base del funcionamiento diario del centro.

Además, la apertura ha ido acompañada de una ampliación de la estructura de personal del Hospital de Poniente. En total, se ha autorizado la creación de alrededor de 105 nuevas plazas en distintas categorías, entre ellas un ginecólogo, dos pediatras, una matrona, dos fisioterapeutas, catorce enfermeros, dos técnicos de anatomía patológica, siete de laboratorio, ocho de rayos, dos auxiliares de farmacia, 39 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, diez administrativos y diecisiete celadores. Estas incorporaciones no están destinadas en exclusiva a Roquetas, sino que refuerzan el conjunto del área y permitirán cubrir las necesidades que surjan conforme avance la implantación del nuevo hospital.

Desde el Sindicato Médico valoran positivamente la apertura del centro al considerar que mejora el acceso de la población a la asistencia sanitaria. No obstante, advierten de que este avance debe ir acompañado de una dotación suficiente de plantilla para evitar que la reorganización repercuta en la calidad asistencial del Hospital de Poniente, cuya estructura ya consideran ajustada en algunas especialidades.

El despliegue será gradual y condicionado por la demanda y los recursos disponibles. La previsión es que, conforme se amplíen los servicios, aumenten también las necesidades de personal, especialmente en áreas como enfermería cuando entren en funcionamiento dispositivos de mayor complejidad como las urgencias.

En términos prácticos, la apertura permitirá que una población amplia como la de Roquetas de Mar deje de depender exclusivamente del Hospital de Poniente para consultas externas, lo que puede traducirse en una reducción de desplazamientos y una mejora en los tiempos de atención.

Cuatro años de obras

La puesta en marcha de las consultas externas supone el primer paso para la entrada en servicio de una infraestructura sanitaria largamente esperada en el municipio. El Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar finalizó sus obras tras cerca de cuatro años de ejecución, iniciadas en enero de 2022.

La Junta de Andalucía impulsó posteriormente la licitación del equipamiento del centro con una inversión superior a los 14 millones de euros, destinada a dotarlo de mobiliario, tecnología sanitaria y sistemas necesarios para su funcionamiento. Entre los recursos previstos se incluyen áreas de diagnóstico con resonancia magnética, TAC, ecografía y mamografía, además de laboratorio, farmacia y servicios de telemedicina.

El complejo está diseñado para contar con hospitalización, urgencias, quirófanos y un centro de atención primaria anexo, aunque su entrada en funcionamiento se realizará por fases. La apertura de las consultas externas en mayo marca así el inicio de una implantación progresiva que se completará en función de la disponibilidad de recursos y de la planificación sanitaria del área.