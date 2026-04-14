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Imagen de archivo del hospital durante la ejecución de las obras. Javier Cortés

El Hospital de Roquetas abrirá en mayo para consultas externas

Entre los servicios que comenzarán a pasar consulta en el nuevo centro figuran Urología, Digestivo, Dermatología, Hematología, Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Otorrinolaringología, Oftalmología y Rehabilitación

David Roth

Almería

Martes, 14 de abril 2026, 10:30

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El Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar comenzará a funcionar a principios del mes de mayo con la puesta en marcha de consultas ... externas de distintas especialidades, según han trasladado a IDEAL fuentes del Sindicato Médico (Simeal) y de CSIF Almería. La apertura será progresiva y se limitará en esta primera fase a la actividad ambulatoria.

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El Hospital de Roquetas abrirá en mayo para consultas externas