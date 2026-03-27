Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Roquetas de Mar 2026

Roquetas de Mar renueva un año más su compromiso con una de las tradiciones más arraigadas no solo en esta localidad del Poniente Almeriense, sino ... de todo el país como es la llegada de la Semana Santa. Momentos únicos que quedan para la reflexión, la devoción y la espiritualidad en una zona de pescadores, agricultores y donde el sector turístico tiene gran peso en la economía local como es el caso de Roquetas de Mar.

Domingo de Ramos

Nuestro Padre Jesús de la Salud en su entrada triunfal a Jerusalén (Borriquita)

A las 9:45 horas, Bendición de las Palmas y ramas de olivo.

A las 10:00 horas, Eucaristía en la Puerta de la Capilla.

A las 11:00 horas salida procesional desde la Capilla, calle Ramón Gómez de la Serna, Paco de Lucía, plaza de Concha Espina, calle Carlos Arniches, calle Espronceda, calle Fernández de Moratín, ctra. de Alicún, plaza de la Iglesia, calle Mayor, ctra. de los Motores, calle San Miguel, calle Hermanos Álvarez Quintero, calle Mayor, calle Serranía de Ronda, plaza Concha Espina, calle Paco de Lucía, plaza de Stmo. Cristo de la Buena Muerte y llegada a la Capilla.

Martes Santo

Santísimo Cristo de la Expiración (Silencio)

Salida desde la Iglesia Parroquial San Juan Bautista (200 viviendas) a las 20:30 horas, plaza San Juan Bautista, calle Sorbas, calle Puerto de la Ragua, calle Sabadell, camino los Bartolos, calle Casablanca, calle Los Motores, calle Las Palmeras, avda. Pablo Picasso, calle Las Marinas, calle Puente, calle Real, plaza La Constitución, calle Silencio, avda. Pablo Picasso, plaza Alcalde Pomares, calle Rafael Escudero, calle Adra, calle Rioja, plaza Ohanes, calle Fondón, calle Casablanca, camino los Bartolos, calle Villanova i la Geltrú y entrada al Templo (Plaza San Juan Bautista).

Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Guardia en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. El Parador. De 18 a 22 horas.

Traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte a la casa Hermandad. Salida desde el Templo Parroquial (El Parador) a partir de las 22:00 horas, plaza de la Iglesia, calle Mayor, carretera de los Motores, carretera de Alicún, avenida La Fabriquilla, calle Paco de Lucía, calle Ramón Gómez de la Serna. Una vez la procesión haya llegado a la Casa Hermandad y se finalice el traslado de Santísimo Cristo de la Buena Muerte por parte de La Legión, la misma se retirará de la zona en formación y pasando por: calle Ramón Gómez de la Serna, calle Paco Cepero, plaza Concha Espina, calle Serranía de Ronda y calle Paco de Lucía.

Miércoles Santo

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores

Salida desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a partir de las 21:30 horas, plaza de La Constitución, calle Real, calle Valle Inclán, calle Julián Arcas Lacal, avda. Gustavo Villapalos, calle José Bergamín, calle Alicante, calle Nicolás Navas, calle Rosario, calle San José, plaza de la Constitución y entrada en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Jueves Santo

Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura

Salida desde la Capilla (El Parador) a partir de las 20:00 horas, calle Ramón Gómez de la Serna, calle Paco de Lucía, plaza Concha Espina, calle Serranía de Ronda, calle Mayor, calle Hermanos Álvarez Quintero, calle San Miguel, ctra. de los Motores, calle Mayor, plaza de la Iglesia, crta. de Alicún, calle Fernández de Moratín, calle Espronceda, calle Carlos Arniches, plaza Concha Espina, calle Paco de Lucía, plaza del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Capilla.

Nuestro Señor Crucificado en su Divina Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores

Salida desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario a las 20:30 horas, plaza de la Constitución, calle Estación, calle Magisterio, calle Miramar, calle Velázquez , calle Murillo (parada en la Casa Hermandad), calle San Francisco, calle Puente, calle Real, plaza de la Constitución y entrada a la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Viernes Santo

Santo Entierro del Redentor y Nuestra Señora de los Dolores

Salida desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario a las 19:00 horas, plaza de la Constitución, calle Estación, calle Magisterio, avda. Pablo Picasso, calle Las Marinas, calle Puente, calle Real, plaza de la Constitución y entrada en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Nuestra Señora de la Soledad

Salida desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario a las 22:30 horas, Plaza de la Constitución, calle Real, plaza Emigdio Gómez, calle Rafael Cabestany, calle Murillo, calle Pamplona, calle Sarasate, (cruzar avda. Juan Bonachera), calle Sol, calle Hileros, calle Romanilla, calle San Vicente, (cruzar avda. Gustavo Villapalos), calle Julián Arcas Lacal, calle Valle Inclán, calle Real, plaza de la Constitución y entrada en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.