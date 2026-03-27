Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Roquetas de Mar 2026

Uno de los municipios más turísticos de Andalucía se engalana para estas fechas tan señaladas

IDEAL

Almería

Viernes, 27 de marzo 2026, 14:58

Comenta

Roquetas de Mar renueva un año más su compromiso con una de las tradiciones más arraigadas no solo en esta localidad del Poniente Almeriense, sino ... de todo el país como es la llegada de la Semana Santa. Momentos únicos que quedan para la reflexión, la devoción y la espiritualidad en una zona de pescadores, agricultores y donde el sector turístico tiene gran peso en la economía local como es el caso de Roquetas de Mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Para mí ha sido un intento de asesinato, pero como no tenga algo roto, poco les va a caer; es una vergüenza»
  2. 2 El ranking de las 85 marcas de Granada que mejor saben venderse
  3. 3 Dos terremotos sacuden de nuevo Granada
  4. 4 El dibujo viral del despacho de Pedro Sánchez es obra de una estrella del cómic granadino
  5. 5 La señal del rombo blanco de la DGT que puede costar una multa de 200 euros
  6. 6 Día abre su primer supermercado en un gran municipio de Granada
  7. 7 Aplausos para el metro en su llegada por primera vez a Churriana de la Vega
  8. 8 Largas colas para entrar a la tetería con las mejores vistas de Granada
  9. 9

    La batalla de Alejandra en el Materno de Granada: un parto de alto riesgo que ya no es excepción
  10. 10 La comilona de William Levy y su pareja en un famoso restaurante de Granada: gran cochinillo y Gin Tonic de la casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Roquetas de Mar 2026

Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Roquetas de Mar 2026