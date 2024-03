Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Roquetas de Mar 2024

Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 23 de marzo 2024, 09:58 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Roquetas de Mar renueva un año más su compromiso con una de las tradiciones más arraigadas no solo en esta localidad del Poniente Almeriense, sino de todo el país como es la llegada de la Semana Santa. Momentos únicos que quedan para la reflexión, la devoción y la espiritualidad en una zona de pescadores, agricultores y donde el sector turístico tiene gran peso en la economía local como es el caso de Roquetas de mar.

Este municipio cuenta con cinco días fuertes en cuanto a procesiones se refiere, además de la celebración de la Vigilia Pascual (sábado de Gloria). A continuación, les contamos los horarios y recorridos de las procesiones que se sucederán en las próximas fechas.

La Borriquita procesiona por Roquetas de Mar. R. I.

Domingo de Ramos

Parroquia de Santa Ana y San Joaquín de El Puerto

En El Puerto, en la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín se celebrará un recorrido con salida desde la Ermita de la Santa Cruz a partir de las 11:00 horas de la mañana. Recorrerá la avenida Juan Bonachera y las calles San Sebastián, Salamanca, Las Lomas, Armada Española, Plaza Benedicto XVI y entrada al templo de Santa Ana y San Joaquín.

200 Viviendas-San Juan Bautista

En la Parroquia de San Juan Bautista de Las 200 Viviendas se celebrará la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con salida desde el templo a partir de las 10.30 de la mañana y recorrido por las calles Sorbas, Senés, Somontín, Tarrasa, Barcelona, Los Bartolos, Colegio Al-Bayyana, Sabadell, Puerto de la Ragua, Plaza de San Juan Bautista, Sorbas y entrada de nuevo al templo.

Roquetas-Nuestra Señora del Rosario

En Roquetas se celebrará la procesión de Palmas y Olivos con un recorrido que se iniciará a las 11:15 horas de la mañana desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario pasando por Plaza de la Constitución y las calles Real, Puente, Magisterio, Estación y regresa a la Plaza de la Constitución.

El Parador-La Asunción

En El Parador, la parroquia de la Asunción también celebrará su procesión, en este caso será a las 9:30 horas del mediodía, con salida de Feligreses de la Parroquia de la Asunción (El Parador) hasta la Casa de la Hermandad de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura. Sale a las 9:30 horas desde la parroquia y pasa por la Plaza de la Iglesia, calle Mayor, Serranía de Ronda, Paco de Lucía, Benito Pérez Galdós y regresa a la Casa de la Hermandad.

El Parador-La Borriquita

El Parador cuenta con otra procesión más el Domingo de Ramos, en una jornada muy vistosa en la que la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura procesionan a Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Entrada Triunfal en Jerusalén, 'La Borriquita'. Para las 9:45 horas está previsto la Bendición de las Palmas y ramas de olivo, seguidamente de la Eucaristía en la Puerta de la Capilla sobre las 10:00 horas, para acto seguido comenzar la salida procesional desde la propia Capilla, calles Ramón Goméz de la Serna Paco de Lucía, Plaza de Concha Espina, calles Carlos Arniches, Mayor, José María Pemán, San Miguel, Mercado, Mayor, La Galatea, Plaza de la Iglesia, Carretera de Alicún, calle Carlos Arniches, Plaza Concha Espina, Ramón Gómez de la Serna y concluyendo en la Capilla.

Una de las procesiones más relevantes de la Semana Santa roquetera. R. I.

Martes Santo

El Martes Santo tendrá lugar uno de los actos más multitudinarios y llamativos de la Semana Santa en la provincia, como es la Guardia al Cristo de la Buena Muerte y su posterior traslado a la Casa de Hermandad. También en esta jornada tendrá lugar una de las procesiones con más personalidad de la Semana Santa en el municipio, la del Cristo de la Expiración.

200 Viviendas-Cristo de la Expiración

El Santísimo Cristo de la Expiración (Silencio) está prevista su salida desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista que procesionará en un riguroso e impresionante silencio desde las 19:30 horas. El recorrido es el siguiente: saldrá de la Parroquia de San Juan Bautista recorriendo la plaza del mismo nombre, la calle Sorbas, Puerto de la Ragua, Sabadell, Camino los Bartolos, Avenida Blas Infante, Plaza Andalucía, calle Mululla, Casablanca, Los Motores, Las Palmeras, Avenida Pablo Picasso, Las Marinas, Puente, Real, Plaza de la Constitución, Silencio, Avenida Pablo Picasso, Plaza Alcalde Pomares, calle Rafael Escuredo, Adra, Rioja, Plaza Ohanes, Fondón, Rafael Alberti, Plaza de Andalucía, Avenida Blas Infante, Camino Los Bartolos, Vilanova i la Geltrú y entrada al Templo.

El Parador-Guardia al Cristo de la Buena Muerte

El traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte a la Casa Hermandad. Esta procesión, cargada de mucho simbolismo y una de las más llamativas de la Semana Santa a nivel provincial, saldrá del Templo Parroquial de El Parador sobre las 22:00 horas, que además estará acompañado del Desfile Legionario. El recorrido será el siguiente: Plaza de la Iglesia, calle Mayor, Carretera de Los Motores, Carretera de Alicún, Avenida La Fabriquilla y calles Paco de Lucía, Ramón Gómez de la Serna. Una vez la procesión haya llegado a la Casa de la Hermandad y se finalice el traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por parte de la Legión, la misma se retirará de la zona en formación y pasando por las calles Ramón Gómez de la Serna Paco Cepero, Concha Espina, Serranía de Ronda y Paco de Lucía. Una vez en la Capilla de la Hermandad se procederá al Solemne Besapiés. Todos aquellos que lo deseen podrán participar de este acto.

El Cristo de la Expiración. R. I.

Miércoles Santo

El Puerto/Roquetas- Nazareno

La procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno partirá a las 21:30 horas desde la Iglesia Parroquial de San Joaquín y Santa Ana, en barrio roquetero de El Puerto, recorriendo la Plaza Papa Benedicto XVI, Armada Española, Las Lomas, Rotonda de El Puerto, Avenida Juan Bonachera, Plaza San Cayetano, calle Real, Plaza de la Constitución y concluyendo en la entrada en el templo de Nuestra Señora del Rosario.

Jueves Santo

El Parador-Cristo de la Buena Muerte y la Amargura

En El Parador arrancarán a las 20:00 horas con la procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura. Este día, ya sin presencia legionaria más que una representación, serán portados por sus costaleros en sus respectivos pasos.

El recorrido se iniciará en la Capilla de la Hermandad, pasando por las calles Ramón Gómez de la Serna, Paco de Lucía, Concha Espina, Carlos Arniches, Mayor, José María Pemán, San Miguel, Mercado, Mayor, La Galatea, Plaza de la Iglesia, Carretera de Alicún, Carlos Arniches, Plaza Concha Espina, Ramón Gómez de la Serna y entrada nuevamente a la Capilla.

Una de las Vírgenes más esperadas el Jueves Santo. R. I.

Roquetas- El Crucificado y María Santísima de los Dolores

En Roquetas de Mar, la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores celebra uno de sus recorridos más importantes, el de Nuestro Señor Crucificado en su Divina Misericordia y María Santísima de los Dolores a partir de las 20:30 horas. El recorrido partirá desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, pasando por Plaza de la Constitución y calles Estación, Magisterio, Puente, San Francisco, Murillo (parada en la Casa de la Hermandad), Santa Isabel, Zurbarán, San Francisco, Murillo, continuando por la calle San Cristóbal, Puente, Real, Plaza de la Constitución y regreso de nuevo al templo.

Viernes Santo

Roquetas- El Santo Entierro y la Soledad

En el caso de Roquetas de Mar, la Cofradía de los Dolores celebra en el Viernes Santo dos recorridos procesionales, a las 19:00 horas y a las 22:30 horas respectivamente.

En el caso del primero se trata del Santo Entierro y María Santísima de los Dolores, que partirá desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para recorrer las calles Estación, Magisterio, Avenida de Pablo Picasso, calle Las Marinas, Puente, Real y concluyendo nuevamente en la Plaza de la Constitución y entrada al templo.

En cuanto al segundo, el de Nuestra Señora de la Soledad, partirá a las 22:30 horas desde el mismo punto, en la iglesia de Roquetas, recorriendo las calles Real, Emigdio Gómez, Rafael Cabestany, Murillo, Pamplona, Sarasate, Juan Bonachera, Sol, Hileros, Romanilla, San Vicente, Gustavo Villapalos, Julián Arcas Lacal, Valle Inclán y Plaza de la Constitución, concluyendo nuevamente en el templo del Rosario.

El Solanillo- Jesús de la Agonía y los Dolores

En cuanto a El Solanillo, la Mayordomía de la Virgen María de este núcleo de población saldrá con el recorrido de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y María Santísima de los Dolores a las 22 horas. Partirán desde la parroquia de Santa Teresa de Jesús, recorriendo la Avenida de Motril y las calles Bailén, Ronda, Antequera, Loja, Alcalá la Real, Rute y subiendo nuevamente por Avenida de Motril para finalizar nuevamente en el templo.

Roquetas- Vía Crucis Parroquiales

Roquetas de Mar acogerá Vía Crucis parroquiales, serán tres en las parroquias de La Asunción, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario.

El Vía Crucis más temprano en su salida es el de Nuestra Señora del Rosario, llamado el Santo Cristo del Perdón, que partirá desde la iglesia sobre las 06:30 horas. Pasará por la Plaza de la Constitución (1ª Estación), C/ Estación (2ª Estación), C/ Silencio, Avda. Pablo Picasso, Plaza Dr. Marín, C/ Correo (3ª Estación), C/ Nicolás Salmerón (cruzar Avda. Roquetas), Avda. Juan Carlos I (4ª Estación), (hacia Residencia de la Tercera Edad Nuestra Señora del Rosario) (5ª Estación), C/ Miguel Indurain, C/Poseidón, Plaza Motrico nº16 (6ª Estación), C/ Cibeles, C/Afrodita nº2 (7ª Estación), C/ América, C/ Dionisio, C/ Romanilla nº57 (8ª Estación), Cruce Avda. de Roquetas a C/ Sol, Cruce de Juan Bonachera a C/ Sarasate nº3 (9ª Estación), C/ Rubén Darío, C/ Alonso Cano nº 38 (10ª Estación), C/ Santa Isabel, C/ Murillo nº23, Casa Hermandad (11ª Estación), C/ San Francisco, C/ Goya nº35 (12ª Estación), Plaza San Cayetano, Calle Real (13ª Estación), Plaza de la Constitución al Templo Parroquial (14ª Estación).

El siguiente Vía Crucis será a las 12:00 horas y saldrá desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Aguadulce) por puerta Poniente (Junto a la Rambla Gitana). Desde ahí pasará por las calles Santa Mónica, California, El Dorado, Santa Mónica, Milán, Virgen del Carmen y entrada a la Parroquia por Puerta Levante (junto a los Cines de Verano).

El último Vía Crucis es el de la Parroquia de la Asunción, en El Parador, previsto para las 23:00 horas. Este Vía Crucis partirá desde la carretera de Alicún, de Los Motores, calle San Miguel, Mercado, Abeto, Hortichuelas, Numancia, Galatea, Plaza de la Iglesia y regreso al Templo.

Sábado de Gloria

Además, mencionar que en el Sábado Santo se celebrará dos Vigilias Pascuales con hoguera. La primera se realizará a partir de las 22:30 horas en la Plaza Benedicto XVII, un encuentro organizado por la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín de El Puerto. La segunda vigilia pascual se desarrollará en la Plaza de la Constitución, un encuentro organizado por la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.