Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Roquetas de Mar 2025

DOMINGO DE RAMOS, 13 de abril

Celebración de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén. Organiza: Parroquia de Santa Ana y San Joaquín de El Puerto. Recorrido: Salida desde la Parroquia, a las 10.00 horas, desde la Ermita de la Santa Cruz , salida a la calle Juan Bonachera , atravesando la calle San Sebastián , calle Salamanca, camino de Las Lomas y calle Armada Española. Llegando a la parroquia Santa Ana y San Joaquín Situada en la Plaza Benedicto XVI, Alrededor de las 11:30 horas.

Bendición de Ramos. Organiza: Mayordomía Virgen María (El Solanillo). Recorrido: Bendición de los Ramos de Olivo a las 11:00h. en el Edif. Usos Múltiples de EL Solanillo y procesión hasta la Parroquia entrada al Templo para la celebración de la Santa Misa.

Procesión Entrada de Jesús en Jerusalén. Organiza: Parroquia San Juan Bautista (200 viviendas). Recorrido: Salida desde el Templo (200 viviendas) a las 10.30 horas, C/ Sorbas, C/ Senes, C/ Somontín, C/ Tarrasa, C/ Cataluña, C/ Sabadell, C/ Puerto de la Ragua, Plaza San Juan Bautista, C/ Sorbas y entrada al Templo.

Procesión de Palmas y Olivos. Organiza: Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Recorrido: Salida desde la Iglesia Ntra. Sra. del Rosario a las 11.15 horas, Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Puente, Calle Magisterio, Calle Estación, Plaza de la Constitución.

Procesión de Nuestro Padre Jesús de la Salud en su entrada triunfal a Jerusalén (Borriquita). Recorrido: Salida de Feligreses de la Parroquia de La Asunción (El Parador) hasta Casa Hermandad de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. De la Amargura. Salida desde la Parroquia a las 9.30 horas, Plaza de la Iglesia, C/ Mayor, C/ Serranía de Ronda, C/ Paco de Lucía, C/ Benito Pérez Galdós y llegada a Casa Hermandad. Organiza: Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. De la Amargura. A las 9.45 horas, Bendición de las Palmas y ramas de olivo. A las 10.00 horas, Eucaristía en la Puerta de la Capilla. Recorrido de la procesión: A las 11.00 horas salida procesional desde la Capilla, C/ Ramón Gómez de la Serna, Paco de Lucía, Plaza de Concha Espina, C/ Carlos Arniches, C/ Espronceda, Fernandez de Moratín Ctra. De Alicum, Plaza de la Iglesia C/ Mayor, Ctra. de lo Motores, San Miguel, Hermanos Álvarez Quintero, C/ Mayor, C/ Serranía de Ronda, Plaza Concha Espina, Paco de Lucia, Plaza de Stmo Cristo de la Buena Muerte, Capilla.

MARTES SANTO, 15 de abril:

Procesión Santísimo Cristo de la Expiración (Silencio). Organiza: Parroquia San Juan Bautista (200 Viviendas). Recorrido: Salida desde la Iglesia Parroquial San Juan Bautista (200 viviendas) a las 20.00 horas, Plaza San Juan Bautista, Calle Sorbas, Calle Puerto de la Ragua, Calle Sabadell, Camino los Bartolos, Calle Casablanca, Calle Los Motores, Calle Las Palmeras, Avda. Pablo Picasso, Calle Las Marinas, Calle Puente, Calle Real, Plaza La Constitución, Calle silencio, Avda. Pablo Picasso, Plaza Alcalde Pomares, Calle Rafael Escuredo, Calle Adra, Calle Rioja, Plaza Ohanes, Calle Fondón, Calle Casablanca, Camino los Bartolos, Calle Villanova i la Geltrú y entrada al Templo (Plaza San Juan Bautista).

Guardia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por La Legión. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. El Parador. De 18:00 a 22:00 horas. Traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte a la casa Hermandad. Organiza: Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ntra Sra de la Amargura. Recorrido: Salida desde el Templo Parroquial (El Parador) a partir de las 22.00 horas, Plaza de la Iglesia, C/ Mayor, Carretera de los Motores, Carretera de Alicún, Avenida la Fabriquilla, C/ Paco de Lucia, C/ Ramón Gómez de la Serna. Una vez la procesión haya llegado a la casas hermandad y se finalice el traslado de Stmo. Cristo de la Buena Muerte por parte de La Legión, la misma se retirara de la zona en formación y pasando por: Calle Ramón Gómez de la Serna, C/ Paco Cepero, Plaza Concha Espina, C/ Serranía de Ronda y C/ Paco de Lucía.

MIÉRCOLES SANTO, 16 de abril

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Organiza: Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores. Recorrido: Salida desde la Iglesia Parroquial de San Joaquín y Santa Ana (El Puerto) a las 21.30 horas, Plaza Papa Benedicto XVI, C/ Armada Española, C/ Las Lomas, Rotonda del Puerto, Avda. Juan Bonachera, Plaza San Cayetano, C/ Real, Plaza de la Constitución y Entrada en el Templo de Nuestra Señora del Rosario.

JUEVES SANTO, 17 de abril

Procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Amargura. Organiza: Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Amargura. Recorrido: Salida desde la Capilla (El Parador) a partir de las 20.00 horas, C/ Ramón Gómez de la Serna, C/ Paco de Lucía, Plaza Concha Espina, Serranía de Ronda, C/Mayor, Hermanos Álvarez Quintero, C/ San Miguel, Ctra de los Motores, Mayor , Plaza de la Iglesia, Crta. Alicún, Fernandez de Moratín, Espronceda C/ Carlos Arniches, Plaza Concha Espina, Paco de Lucia, Plaza del Stmo de la Buena Muerte y Capilla.

Procesión de Nuestro Señor Crucificado en su Divina Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores. Organiza: Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores. Recorrido: Salida desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las 20.30 horas, Plaza de la Constitución, C/ Estación, C/ Magisterio, C/ Miramar C/ Velázquez , C/Murillo (parada en la casa Hermandad), C/ San Francisco, , C/ Puente, C/ Real, Plaza de la Constitución y entrada al Templo de Nuestra Señora del Rosario.

VIERNES SANTO, 18 de abril:

Vía Crucis Santo Cristo del Perdón. Organiza: Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Recorrido: Salida desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las 6.30 horas, Plaza de la Constitución (1ª Estación), Calle Estación (2ª Estación), Calle Silencio, Avda. Pablo Picasso, Plaza Dr. Marín, Calle Correo (3ª Estación), Calle Nicolás Salmerón (cruzar Avda. Roquetas), Avda. Juan Carlos I (4ª Estación), (hacia Residencia 3ª edad Ntra. Sra. Del Rosario) (5ª Estación), Calle Miguel Induráin, Calle Poseidón, Plaza Motrico nº16 (6ª Estación), Calle Cibeles, Calle Afrodita nº2 (7ª Estación), Calle América, Calle Dionisio, Calle Romanilla nº57 (8ª Estación), Cruce Avda. de Roquetas a Calle Sol, Cruce de Juan Bonachera a Calle Sarasate nº3 (9ª Estación), Calle Rubén Darío, Calle Alonso Cano nº38 ( 10ª Estación), Calle Santa Isabel, Calle Murillo nº23, Casa Hermandad (11º Estación), Calle San Francisco, Calle Goya nº35 (12º Estación), Plaza San Cayetano, Calle Real (13º Estación), Plaza de la Constitución al Templo Parroquial (14º Estación).

Vía Crucis. Organiza: Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Recorrido: Salida desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Aguadulce) por puerta Poniente (Junto a Rambla la Gitana) a las 12.00 horas, C/ Santa Mónica, C/ California, C/ El Dorado, C/ Santa Mónica, C/ Milán, C/ Virgen del Carmen y entrada a la Parroquia por puerta Levante (junto a los Cines de Verano).

Procesión del Santo Entierro del Redentor y Nuestra Señora de Los Dolores. Organiza: Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores. Itinerario: Salida desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las 19.00 horas, Plaza de la Constitución, C/ Estación, C/ Magisterio, Avda. de Pablo Picasso, C/ Las Marinas, C/ Puente, C/ Real, Plaza de la Constitución y entrada al Templo de Nuestra Señora del Rosario.

Procesión de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora de Los Dolores. Organiza: Mayordomía Virgen María y Parroquia Santa Teresa de Jesús (El Solanillo). Itinerario: Salida desde la Parroquia Santa Teresa de Jesús (El Solanillo) a partir de las 16,30h horas, Avenida de Motril (por la secundaria), Calle Bailen, Calle Ronda, Calle Antequera, Calle Loja, Calle Alcalá la Real, C/ Rute, Avenida de Motril por la general y entrada a la Parroquia.

Procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Organiza: Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores. Itinerario: Salida desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las 22.30 horas, Plaza de la Constitución, C/ Real, Plaza Emigdio Gómez, C/ Rafael Cabestany, C/ Murillo, C/ Pamplona, C/ Sarasate, (cruzar Avda. Juan Bonachera), C/ Sol, C/ Hileros, C/ Romanilla, C/ San Vicente, (cruzar Avda. Gustavo Villapalos), C/ Julián Arcas Lacal, C/ Valle Inclán, Plaza de la Constitución y entrada al Templo de Nuestra Señora del Rosario.

Vía Crucis. Organiza: Parroquia de la Asunción (El Parador). Recorrido: Salida desde la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción (El Parador) a las 23.00 horas, Ctra. De Alicún, Calle Almería, Calle Córdoba, Calle de la Farmacia y cruzamos carretera de Alicún hacia Carretera de los Motores, Calle San Miguel, Calle Mercado, Calle Abeto, Calle Hortichuelas, Calle Numancia, Calle Galatea, Plaza de la Iglesia y Entrada al templo.

Celebración Vigilia Pascual (Hoguera). Organiza: Parroquia de Santa Ana y San Joaquín de El Puerto. Lugar: A las 22.00 horas en la Plaza Benedicto XVI.

Celebración Vigilia Pascual (Hoguera). Organiza: Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Lugar: A las 23.00 horas en la Plaza de la Constitución.