Un hito histórico para garantizar el suministro de agua potable en Roquetas

La Junta de Andalucía ha dado «el impulso definitivo» al proyecto para la construcción de un nuevo depósito de agua potable en Roquetas de Mar ( ... Almería) con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y una inversión de 17,6 millones de euros, que será financiada al 50 por ciento entre la administración andaluza y el Ayuntamiento del municipio.

Así lo ha puesto en valor el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha participado junto con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en un acto de presentación del proyecto, que se ha celebrado este miércoles en el salón de plenos del consistorio roquetero.

Fernández-Pacheco ha destacado que el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el gasto de casi 9 millones de euros por parte de la administración andaluza para esta infraestructura, «con lo que se cumple el compromiso para mejorar el abastecimiento de agua potable en este gran municipio»

Para el consejero almeriense este proyecto supone un «hito histórico y un paso firme para garantizar un suministro de agua seguro, estable y eficiente», que será realidad gracias a la que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar «han sumado esfuerzos».

«Hemos alcanzado un modelo de convenio innovador, que abre camino a otras actuaciones en la comunidad, que implica cofinanciación al 50 por ciento, anticipo por parte de la Junta de Andalucía y licitación y ejecución por parte del Ayuntamiento, lo que, sin duda, reduce los plazos», ha apuntado Fernández-Pacheco.

Visión de futuro

En este sentido, ha defendido que el nuevo depósito será es «el resultado de un trabajo conjunto basado en el diálogo, la responsabilidad y la visión de futuro porque el agua es un bien estratégico que no puede ser sujeto de incertidumbre ni de demoras y más aún en una provincia como Almería que aprovecha como nadie cada gota de agua».

El Gobierno andaluz declaró en 2020 esta infraestructura como de interés general de la Comunidad, una actuación que reforzará la capacidad de regulación y gestión del agua desalada, incrementará la resiliencia del municipio frente a la sequía y mejorará la interconexión de la red en alta, lo que se traduce en mayor seguridad para los ciudadanos y los sectores productivos en un municipio que tiene 112.000 habitantes y alcanza los 200.000 en verano.

«Acabar con los problemas de abastecimiento que Roquetas de Mar viene sufriendo hace ya varios años es una prioridad absoluta para el Gobierno de Juanma Moreno y así lo estamos demostrando», ha señalado el consejero, quien se ha referido a las distintas actuaciones que la Junta de Andalucía está desarrollando en este municipio en materia de aguas.

Obras de conexión de agua desalada

Fernández-Pacheco ha destacado que las obras de conexión de agua desalada para Roquetas de Mar, con una inversión de en torno a los 14 millones de euros, ya están finalizadas, a falta de los últimos trámites de recepción. Esta actuación convierte a este municipio en el primero del Poniente almeriense que se provea en exclusiva de agua desalada de calidad, garantizando un suministro básico y de calidad para la vida y para el progreso de esta zona.

El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía entregó al Ayuntamiento de Roquetas de Mar la concesión de agua desalada para abastecimiento procedentes de la desaladora del Campo de Dalías por 20 años, permitiendo un uso de 11,1hm3 anuales entre agua desalada y subterránea.

Solo dos meses después, en septiembre, el Gobierno andaluz autorizó la producción y suministro de aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Roquetas de Mar para un volumen anual de 10,9hm3, que irá a un uso fundamentalmente agrario, pero también urbano y recreativo. Se trata, además, de la primera concesión que ha dado la Junta de Andalucía para este tipo de aguas y que está adaptada a la nueva normativa europea.

Amat agradece el «apoyo incondicional» de la Junta

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido, por su parte, «la colaboración y el apoyo incondicional» que el Gobierno andaluz ha demostrado para atender las principales necesidades de este municipio, siendo «consciente y sensible» a las demandas que Roquetas de Mar llevaba planteando durante muchos años para hacer frente a problemas de sequía, abastecimiento o de interrupciones del suministro «poniendo en marcha soluciones eficaces e iniciativas para impulsar el aprovechamiento de los recursos hídricos».

«Hoy es un día importante para nuestro municipio porque la construcción de un nuevo depósito de agua potable va a garantizar el abastecimiento de agua en el caso de que se produzca algún imprevisto que obligase a parar la planta desaladora más tiempo del de una parada programada», ha señalado Amat, para quien la colaboración institucional es la mejor vía para trabajar en beneficio e interés de los ciudadanos