Hinchables acuáticos, ofrenda floral a la Virgen del Mar y desfile de carrozas: el plan para este sábado en Las Marinas

La pedanía roquetera de Las Marinas se prepara para vivir una nueva jornada de Fiestas Patronales en honor a a la Virgen del Mar. Durante ... la jornada de este sábado, 4 de julio, los más pequeños continuarán con actividades como la gran fiesta del agua con hinchables acuáticos, un súper tobogán gigante y una gymkana de juegos de habilidades.

Al mediodía se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Mar y, ya por la tarde, tendrá lugar uno de los actos más esperados de las fiestas: el gran desfile de carrozas y grupos de baile por las calles del barrio. La noche continuará con las actuaciones de Panther Orquesta Show y la orquesta Pentagrama.

Las fiestas concluirán el domingo, 5 de julio, con nuevas actividades acuáticas y la gran fiesta de la espuma, la Feria del Mediodía y los actos religiosos en honor a la patrona. La solemne misa y posterior procesión de la Virgen del Mar recorrerán las calles de la barriada antes de poner el broche final a cuatro jornadas de convivencia, tradición y diversión con las actuaciones de Sabor a Menta y Jarana y el tradicional chupinazo de fin de fiestas.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes disfrutan de un amplio y variado programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de las áreas de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, en colaboración con la Comisión de Fiestas.

Asimismo, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, animó a vecinos, turistas y visitantes a participar en estas fiestas, que suponen «una oportunidad para compartir momentos de convivencia y encuentro, disfrutar del ambiente festivo y mantener vivas las tradiciones de uno de los barrios más emblemáticos del municipio».