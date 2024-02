La Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores presenta el nuevo cartel de la Semana Santa

J. C. Roquetas de Mar Domingo, 25 de febrero 2024, 18:45 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«El Santo Sepulcro se dispone a salir del templo y me centro especialmente en los costaleros. Quiero en ese momento captar la emoción contenida previa a los primeros pasos en la calle. Pero la luz no me deja, quiere que me fije en el sepulcro y lo que tiene dentro. Luz tamizada que no me deja pensar en otra cosa que no sea: ¡Es que no lo ves!, ¡VIVE! Así que, enmarcado por en el coro y arco del nártex, no hay un sepulcro, hay Esperanza que pronto recorrerá las calles de Roquetas». La Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores eligió la imagen de la tarde del viernes Santo roquetero del fotógrafo, Blas Fuentes, para el cartel anunciador de la Semana.

«Agradecido como siempre a mi Hermandad por querer que una fotografía mía sirva de presentación de su semana grande. Quisiera aprovechar, para recordar que mi pasión por la fotografía viene de mi padre José Blas Fuentes Brú, para quien esta Cofradía fue parte muy importante en los últimos días de su vida. Decía mi padre que era muy importante crear poco a poco un registro fotográfico de las actividades, especialmente de las procesiones, para ver crecer la Hermandad» destacó Fuentes.

Con esta sentida fotografía se presentó ayer el cartel oficial durante la celebración del solemne acto del XXIX Pregón y Presentación del Cartel Anunciador de la Semana Santa 2024 que fue presentado por el comunicador cofrade, Juan Rafael Aguilera, encargado de la lectura del pregón el pasado año y quien se encargo de presentar a la pregonera de esta edición, María Dolores Ortega Joya, ex concejal de del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Durante le lectura del pregón, Ortega rememoró su infancia en Motril, su localidad natal y su incipiente fervor religioso y la de su familia, así como, las vivencias de su niñez durante la Semana Santa y la coincidencia de los titulares sagrados de la Iglesia de la Encarnación de Motril con los de la Hermandad de Pasión de nUestro Señor Jesucristo Crucificado en su Divina Misericordia, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro del Redentor y Nuestra Señora de Los Dolores.

«Es un honor ser pregonera de esta Hermandad y por esta razón quiero que la Virgen de los Dolores luzca la medalla de concejal de Roquetas de Mar que durante 20 años he llevado con orgullo»

La pregonera destacó el papel de las Hermandades y , especialmente, el de los cofrades ya que «acompañar a los pasos en su salida a las calles debe suponer una manifestación sincera de fe y amor, sin duda, a través de ellos, deberíamos buscar y hacer posible ese encuentro de Dios con el pueblo».

Además, señaló que al contemplar las imágenes de los titulares «debemos de pensar que en esos rostros de dolor llevan consigo el dolor y el sufrimiento de miles de niños, mujeres y hombres que en pleno siglo XXI siguen sufriendo por causa de la guerra, las injusticias sociales y la pobreza entre otros motivos.

Foto de familia. IDEAL

También puso en valor el fervor y la devoción de Roquetas de Mar que vive la Semana Santa de una forma gloriosa gracias al esfuerzo y dedicación de todas y cada una de las Hermandades de este municipio en todos y cada uno de barrios desde el Domingo de Ramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el día de su Resurrección. Por último, animó a todos los cofrades y hermanos «a sacar a nuestros titulares a la calle con fe y devoción, vamos a procesionar junto a ellos con el auténtico fervor de un pueblo que camino con fe y esperanza».

La presidenta de la Hermandad de Los Dolores, María José Fernández Cano, destacó la ilusión por la llegada de la Semana Santa y el esfuerzo de los cofrades tras un año de trabajo para vivir estos días devoción y fe.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, felicitó a la pregonera y al autor del cartel y mostró su satisfacción al comprobar que el templo se había llenado de gente para acudir a un acto con el que, sobre todo, se da la bienvenida a la Semana Santa de Roquetas de Mar.

Amat reconoció el esfuerzo de todas las cofradías y hermandades «porque son ellos los que dan sentido a la Semana Santa en el municipio gracias a la dedicación que llevan a cabo durante todo el año, desde el Ayuntamiento colaboramos en que estos días se vivan con ilusión y nos sentimos orgullosos de vuestro trabajo».

Además, aprovechó además para pedir a los roqueteros que vivan la Semana Santa con emoción, sentimiento y fervor, en unos días volveremos a ver nuestras imágenes en la calles, los ciudadanos lo esperan con ganas e ilusión», destacó Amat.