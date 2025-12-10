La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas

La Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias inauguró un año más su tradicional rastrillo navideño, una cita muy esperada ... en estas fechas y que reúne una amplia variedad de artículos a precios accesibles.

Todo aquel que lo desee podrá encontrar productos de diversa índole —ropa, utensilios para el hogar, muebles, juguetes, libros o flores de pascua— mientras colabora con la labor social y religiosa que desarrolla esta Hermandad en Roquetas.

Durante la presentación, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de esta iniciativa para la comunidad. «Invito a todos nuestros vecinos y vecinas a acercarse y participar en este rastrillo solidario. Su colaboración es fundamental para apoyar el trabajo que realiza la Hermandad y, al mismo tiempo, conservar nuestras tradiciones más queridas».

El rastrillo permanecerá abierto hasta el 7 de enero, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de realizar compras navideñas mientras apoyan una causa solidaria. Así, durante el acto se anunció una importante novedad para la Semana Santa de 2025: la Virgen de las Angustias procesionará por primera vez en Sábado Santo por las calles del barrio de Las Lomas, ampliando así el calendario de celebraciones y fortaleciendo la tradición cofrade del municipio.

La presentación también dejó un momento muy emotivo. La Hermandad sorprendió a David Hervías Giménez, alumno de la Escuela Taurina y al que ya apodaron como 'El Niño de El Puerto', con un capote personalizado con la inscripción y los bordados del Cristo del Mar, un gesto que el joven recibió con enorme ilusión y gratitud.