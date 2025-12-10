Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Un momento de la inauguración del rastrillo navideño en Roquetas. IDEAL

La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas

El rastrillo arranca con el anuncio de una nueva procesión para la Semana Santa y un emotivo regalo de la Hermandad: un capote personalizado

J. Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 09:44

Comenta

La Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias inauguró un año más su tradicional rastrillo navideño, una cita muy esperada ... en estas fechas y que reúne una amplia variedad de artículos a precios accesibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

