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Costaleros de la Hermandad de Las Angustias de Roquetas. IDEAL

La Hermandad de Las Angustias de Roquetas no saldrá en procesión ni en viacrucis

La Hermandad se ha tomado esta situación con «mucha resignación» y con esperanza de poder salir el próximo año

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 17 de marzo 2026, 13:22

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La Hermandad de Las Angustias de Roquetas de Mar finalmente no saldrá el próximo sábado 28 de marzo en procesión como estaba previsto.

El Hermano ... Mayor de la Hermandad, José Gutiérrez, comentó a IDEAL cómo fueron los últimos días vividos, en los que pudo hablar con el delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de Almería y solicitar sacar la Virgen de Las Angustias en viacrucis, con el trono y con los costaleros, comentándole, además, el delegado que había que pedir permiso al Obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero.

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La Hermandad de Las Angustias de Roquetas no saldrá en procesión ni en viacrucis