La Hermandad de Las Angustias de Roquetas no saldrá en procesión ni en viacrucis

La Hermandad de Las Angustias de Roquetas de Mar finalmente no saldrá el próximo sábado 28 de marzo en procesión como estaba previsto.

El Hermano ... Mayor de la Hermandad, José Gutiérrez, comentó a IDEAL cómo fueron los últimos días vividos, en los que pudo hablar con el delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de Almería y solicitar sacar la Virgen de Las Angustias en viacrucis, con el trono y con los costaleros, comentándole, además, el delegado que había que pedir permiso al Obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero.

A su vez, el Hermano Mayor pidió la opinión a la Junta de Gobierno de la Cofradía y escuchó a los costaleros. Asimismo, la Junta de Gobierno dijo de no salir en procesión y los costaleros comentaron que tampoco iban a salir en esta circunstancia.

José Gutiérrez comentó que esta situación por parte de la Hermandad se ha aceptado con «mucha resignación» y espera que la procesión sí se pueda realizar finalmente el año que viene.

Asimismo, los problemas para poder sacar a la Virgen de Las Angustias en procesión surgieron el pasado martes 24 de febrero, en el que la Hermandad anunciaba en sus redes sociales que quedaba suspendida la estación de penitencia de María Santísima de las Angustias prevista para el próximo sábado 28 de marzo tras recibir un comunicado del Obispado de Almería.

A lo que la Hermandad agradeció el esfuerzo de todas las personas y corporaciones que habían estado colaborando para este proyecto. Una situación que fue complicada para la Hermandad, puesto que tras muchos años de trabajo y sacrificio, y habiendo comenzado los ensayos con los portadores de la Virgen María Santísima de las Angustias recibieron esta noticia con mucha tristeza.

El Obispado de Almería, al enterarse de la publicación de la Hermandad, informó en su web de que «no se ha negado ni suspendido ninguna procesión, ya que no ha existido solicitud formal para la realización de estación de penitencia en la fecha indicada». Tras unos días intensos de llamadas, reuniones y votaciones finalmente no saldrá Las Angustias, pero hay esperanza de que sí pueda salir el año que viene.