Al menos un herido con quemaduras y 50 desalojados tras el incendio de una vivienda en Roquetas

Al menos una persona ha resultado herida con quemaduras y medio centenar de vecinos ha tenido que ser desalojado en prevención tras el incendio de ... vivienda registrado esta madrugada en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, según informa el 112.

Sobre las 5:15 horas, el teléfono 1-1-2 ha recibido la primera de varias llamadas que alertaban del incendio en una vivienda situada en la calle Paco Camino, en el núcleo de población de Cortijos de Marín, en el que indicaban que había personas atrapadas. Rápidamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Entre los recursos movilizados por los servicios sanitarios está una UVI móvil, un equipo de emergencias de El Ejido y otro médico de Roquetas. Medio centenar de personas han sido desalojadas en prevención por el incendio, que ya ha quedado extinguido. Los vecinos evacuados han podido regresar a sus domicilios, según han apuntado fuentes del Instituto Armado.

Las mismas fuentes han precisado que la persona herida, de la que no han trascendido más datos, presenta quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo y ha sido evacuada al Hospital Torrecárdenas.