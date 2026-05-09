Herido grave un trabajador de 44 años al reventar un neumático en Roquetas de Mar.

Un trabajador de 44 años ha resultado herido grave tras reventar un neumático y golpearle en la cabeza en el puerto deportivo de Aguadulce, en ... Roquetas de Mar.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, minutos antes de las 13.00 horas, han atendido una llamada de socorro que solicitaba asistencia para un mecánico herido en el varadero del puerto de Aguadulce.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, le ha provocado un «fuerte traumatismo en la cabeza» el reventón de un neumático.

Así, el servicio adscrito la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha precisado que hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los sanitarios le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al trabajador, un varón de 44 años y, una vez estabilizado, lo han evacuado al hospital de Torrecárdenas. De todo ello se ha informado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.