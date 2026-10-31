Hallan una narcolancha sin tripulación y cargada con 3.500 litros de combustible en Roquetas de Mar

El amanecer de este 31 de octubre ha venido acompañado del hallazgo de una narcolancha en la orilla de la playa de Las Palmerillas de ... Roquetas de Mar. Según han indicado fuentes cercanas a la investigación, agentes de la Guardia Civil han intervenido dicha embarcación, de dos motores fuera borda y una potencia de 700 cv que, además, iba cargada con 3.500 litros de combustible.

La narcolancha, cuya tripulación no ha podido ser localizada, ha sido remolcada por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, desplazada hasta el lugar de su hallazgo para ello.

Ante estos hechos, Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, ha puesto el foco en «el aumento del narcotráfico en las costas almerienses», que, a su juicio, hace «cada vez más visible la falta de medios personales y materiales», lo que considera «inadmisible».

«La necesidad de la vuelta del Ocon Sur, debe ser prioridad para cualquier Gobierno que quiera acabar con esta lacra», sostiene Maldonado, poniendo en valor a los compañeros guardias civiles del municipio, que «están demostrando su compromiso y dedicación por para los ciudadanos de Roquetas de Mar, aún sabiendo que tienen fecha de caducidad y el Ministerio de Interior los trata como meros números y no personas».

Considera el representante de Jucil que «la llegada de 210 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la salida de los 185 guardias civiles, no cambiará nada la problemática de inseguridad en Roquetas; la única solución real, es compartir demarcación ambos cuerpos en la localidad y sumar los efectivos».