Habilitan aparcamientos en Playa Serena para conciertos gratuitos en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas anunciaba en sus redes sociales la tarde de este jueves que ya estaba todo preparado para vivir los grandes conciertos gratuitos del municipio para que la experiencia sea más cómoda y segura.

Destacaron los aparcamientos habilitados, para los que se dispusieron varias zonas de aparcamiento cercanas al recinto para facilitar el acceso. Una vez que los aparcamientos 1 y 2 estén completos, solo se podría acceder al aparcamiento 3. Además, el Consistorio informó del servicio gratuito de autobuses lanzadera desde los puntos que indicados en el cartel.

Los horarios del servicio lanzadera fueron para el concierto de El Arrebato de este jueves desde las 19.30 horas, para el Pulpop festival (Carlos Sadness, Depol, Despistaos, Los Fresones Rebeldes y Wakame, entre otros) este viernes 8 de agosto desde las 18.00 horas, el Rocketas Playa de este sábado a las 19.00 horas y el concierto de Dani Fernández desde las 19.30 horas. Asimismo, el aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida es necesario consultarlo con los agentes de Policía Local para su correcta utilización.

Además, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pidió colaboración para el buen desarrollo de cada evento con consejos sencillos como llegar con antelación, seguir las indicaciones de los agentes de Policía Local y Protección Civil Roquetas de Mar.

Por otro lado, tras arrasar en ciudades como Valencia, Madrid o Salamanca, entre otras, The Burger Cup aterriza por primera vez en Roquetas para vivir una edición histórica. Del 14 al 24 de agosto, el Parking del Paseo Carlos Crespo Rubio (Playa Serena II) se transformará en el escenario del campeonato de hamburguesas más espectacular de España: foodtrucks con las mejores hamburgueserías del país, música en directo, DJs, showcooking y entrada libre para todos los públicos. Durante diez días, The Burger Cup Roquetas reunirá a algunas de las hamburgueserías más top de España.