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El Grupo Municipal del PP de Roquetas rechaza la regularización masiva de inmigrantes

Desde el PP expresan su posición favorable a la implementación de un modelo responsable, que «vincule la residencia al empleo mediante contrato de trabajo»

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 17 de marzo 2026, 13:13

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El Grupo Municipal del PP de Roquetas de Mar rechaza las regularizaciones masivas de inmigrantes masivas y automáticas. El portavoz el Grupo Popular, José Juan ... Rodríguez, señala que éstas «no pueden constituir un derecho colectivo derivado del mero paso del tiempo, sino un procedimiento excepcional, individualizado, condicionado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica».

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