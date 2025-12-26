Los grandes retos de Roquetas para 2026

El municipio de Roquetas de Mar tiene grandes retos este año para seguir construyendo la Roquetas que desea ser en un futuro próximo. Una ciudad, ... que ya contaba el pasado 1 de enero de 2025 con 112.194 habitantes, según datos del padrón municipal de Roquetas, que quiere seguir creciendo por lo que va demandando cambios y novedades para seguir disfrutando en una de las ciudades que se ha afianzado como destino turístico líder en la provincia de Almería y una de las primeras de toda la comunidad andaluza.

Para ello, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se ha puesto a la obra para potenciar la ciudad con distintos proyectos, algunos casi por finalizar, otros que ya comenzaron hace meses y otros que acaban de dar el pistoletazo de salida, tocando varios 'palos' desde el ocio, seguridad, la sanidad y abastecimiento, entre otros.

Fase II Rambla San Antonio

Por cercanía en el tiempo tenemos la inauguración de la Rambla de San Antonio en Aguadulce el pasado 28 de noviembre, un macroproyecto que ha contado con tres años de obras en una superficie que abarca desde la Avenida Carlos III hasta el Paseo Marítimo y que desde esa fecha, los roqueteros y turistas disfrutan de zonas libres, una zona de juegos infantiles, otra zona de calistenia, además de pasear por sendas peatonales y por pasarelas de madera rodeadas de flores y grandes árboles. Sin embargo, se quiere ampliar la Rambla de San Antonio hacia la parte de arriba.

De hecho, hay prevista una partida de 550.000 euros para 2026 para la adecuación de esta Rambla, y dos partidas previstas para 2027 como son los espacios intermedios fase II (2.107.879 euros) y obra defensa y adecuación Rambla de San Antonio (2.124.059 euros) para convertir esta rambla en una de las más emblemáticas de todo el municipio costero.

Sede judicial

La nueva sede judicial de Roquetas de Mar ya está en marcha. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde, Gabriel Amat, pusieron en la mañana del viernes 12 de diciembre la primera piedra de un edificio de 6.000 metros cuadrados diseñado por el arquitecto Francisco Torres, que será totalmente accesible, sostenible para optimizar el gasto energético y equipado para garantizar un servicio de calidad, digital, cercano y humano como corresponde a la Justicia del siglo XXI.

El proyecto prevé situar en la planta baja el acceso principal y los servicios a la ciudadanía (Registro Civil, Salas de vista y de bodas, Servicios Comunes, Juzgado de Guardia, Fiscalía, Colegios Profesionales y Clínica médico forense).

En la planta primera se ubicará el tribunal de instancia, con los despachos de los siete jueces y las secciones y servicios comunes en los que trabajarán los funcionarios, así como los servicios de mediación. Ambas plantas estarán equipadas con salas de lactancia y descanso en una apuesta por dignificar las condiciones laborales de los profesionales.

El sótano estará dedicado a la zona de detenidos, conectada con el Juzgado de Guardia, los vestuarios, talleres y almacenes, depósitos de piezas de convicción y se equipará una Sala Gesell para la práctica pruebas preconstituidas que permita tomar declaración y grabar los testimonios de víctimas especialmente vulnerables, evitando así una doble victimización como parte del modelo de Justicia más humana.

Hospital público

El Hospital de Alta Resolución (HAR) de Roquetas ya finalizó sus obras, unos trabajos que han durado algo cerca de cuatro años (empezaron de forma oficial en enero de 2022) tras atravesar varios obstáculos técnicos y administrativos que han obligado a modificar tanto el calendario como el presupuesto inicial.

Este centro se acerca ya para estar listo, aunque aún queda comenzar a dotarlo a lo largo del próximo año, como aseguró el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, a finales de octubre. El HAR de Roquetas contará con 53 habitaciones para hospitalización, 27 consultas externas, 15 salas de exploración, un Hospital de Día Médico, una moderna Área de Urgencias y cuatro quirófanos.

También dispondrá de un completo Área de Diagnóstico con tecnología de última generación, incluyendo resonancia magnética, TAC, ecografía doppler y mamografía, así como laboratorio, telemedicina y farmacia. El complejo se completará con un centro de Atención Primaria anexo que ofrecerá consultas de medicina general, pediatría, cirugía menor, salud mental, odontología y educación sanitaria.

Depósito de agua

En los presupuestos para el próximo año destacaron entre otros la construcción de un depósito de agua potable en Aguadulce con una inversión que contó con 4.286.000 euros (ejercicio 2025), 1 millón de euros (ejercicio 2026) para finalizar con 11.858.238 euros (ejercicio 2027).

Este proyecto, que alcanza un importe superior a los 17 millones de euros cofinanciado al 50 por ciento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas, contará con 70.000 metros cúbicos de agua, según informó el alcalde, Gabriel Amat en el último pleno del año.