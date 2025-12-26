Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar. J. Cortés

Los grandes retos de Roquetas para 2026

El municipio tiene previsto seguir dando pasos para consolidar la calidad de vida de sus vecinos con obras como el Hospital Público, la sede judicial o el depósito de agua

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 26 de diciembre 2025, 21:20

El municipio de Roquetas de Mar tiene grandes retos este año para seguir construyendo la Roquetas que desea ser en un futuro próximo. Una ciudad, ... que ya contaba el pasado 1 de enero de 2025 con 112.194 habitantes, según datos del padrón municipal de Roquetas, que quiere seguir creciendo por lo que va demandando cambios y novedades para seguir disfrutando en una de las ciudades que se ha afianzado como destino turístico líder en la provincia de Almería y una de las primeras de toda la comunidad andaluza.

