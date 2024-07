Gran Encuentro de Bandas celebrado en el Anfiteatro de Roquetas de Mar

María Paredes Moya Roquetas de Mar Domingo, 14 de julio 2024, 12:08 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Anfiteatro de Roquetas de Mar acogió el pasado viernes el Encuentro de Bandas de Música, donde participaron Flexiband de la Societat Musical Canet d'en Berenguer dirigida por Sergi Rajadell Segundo y Unión Musical Roquetas de Mar dirigida por Ignacio Bolívar Ruiz. Esta actividad se enmarcaba en el programa 'A pie de calle' que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar.

Flexiband de la Societat Musical Canet d'en Berenguer comenzó su concierto con 'Final Countdown' con arreglos de Robert Buckley, a lo que siguió 'Our Kingsland Spring' de Samuel R. Hazo. El público disfrutaba de esta formación musical que continuó con 'Music for a Darkened Theatre' con arreglos de Michael Brown. Continuaron con 'Renaissance Suite' con arreglos de James Curnow, 'Pixar Movie Favorites' con arreglos de Michael Brown. Luego hicieron una selección de 'Star Wars: The last Jedi' de John Williams con arreglos de Paul Murtha. Sonaría también 'The Best of Smash Mouth (All Star, Walkin' on the Sun y I'm a Believer) con arreglos de Paul Murtha.

Por su parte, Unión Musical Roquetas de Mar hizo 'El mago de Oz' con arreglos de James Barnes, 'Snow White (Blancanieves)' de Thomas Doss y 'Aurora Borealis' de Rossano Galante. Ambas Bandas interpretaron 'Fet a posta' un pasodoble de Miguel Picó Blosoa.

La banda de Canet d'en Berenguer

En 1994, se fundó la Banda Municipal de música de Canet d'en Berenguer, gracias a la iniciativa municipal y al apoyo del Presidente y Concejal de Cultura, Alberto Adrián Ríos.

El primer concierto de esta nueva banda fue dirigido por Enrique Villalba en febrero del 1994. En 2003, tras la jubilación de Villalba, Sergi Rajadell Segundo asumió la dirección de la banda y de la Escuela de Música hasta la actualidad.

En diciembre de 2008, la Banda dejó de ser municipal y se convirtió en una sociedad cultural sin ánimo de lucro, dirigida principalmente por músicos y presidida desde entonces por Ana Sánchez Escobar al frente de una Junta Directiva de 8 miembros.

La sociedad musical posee una banda con aproximadamente 50 músicos y una agrupación orquestal con 30 músicos. Es habitual hacer una agrupación compuesta por músicos tanto de viento como de cuerda, es una fusión de orquesta y banda llamada Flexiband Aparte, tiene agrupaciones de orquesta y bandas B que se forman en la Escuela de música y que nutren a las agrupaciones mayores

La Societat Musical posee una Escuela de Música que es un referente en toda la comarca del Camp de Morvedre, ya que aquí se creo Aula Virtual Música, la metodología para escuelas de música y conservatorios basada en las nuevas tecnologías. Nuestra escuela cuenta con 20 profesores titulados y alrededor de 200 alumnos.

Union Muisical Roquetas

La Unión Musical Roquetas de Mar nace en el seno de la Asociación Musico-Cultural «Sol y Mar» en el año 1993. Dos años de intensa labor organizativa y educativa dan como resultado que esta Banda de Música haga su presentación oficial en un concierto celebrado en la Navidad de 1995 ante las autoridades y vecinos de la localidad. Su primer director fue Domingo Gálvez Gómez.

En 2002, la Asociación se refunda con la actual denominación de Unión Musical Roquetas de Mar, dando así un nuevo impulso a la agrupación que dura hasta nuestros días, impulso que además propició que, en el año 2005, se creara la Academia de la Unión Musical Roquetas de Mar, de la cual, salen la mayoría de los músicos de las que se nutre musicalmente esta Unión Musical.

La Unión Musical Roquetas de Mar ha participado en un sinfín de actos, entre los que destacan las diferentes ediciones del Concierto en Familia, des tristemente fallecido Don Fernando Argenta, y los Festivales de Bandas de semana Santa, todos ellos en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar; los actos de inauguración de las instalaciones actuales de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar; la inauguración de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005 y en la primavera de 2016, graba su primer disco Pasodobles Taurinos para conmemorar el XX Aniversario de su fundación.

Y como no, se enorgullece de llenar con música las calles acompañando con multitud de composiciones musicales en las distintas fiestas patronales de las localidades del Municipio de Roquetas de Mar y de aquellos lugares que deciden contar con su presencia.