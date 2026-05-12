La Gotera de la Lazotea representa la obra de teatro escolar 'La gallina churra' en Roquetas

El Teatro escolar tendrá su protagonismo este martes, 12 y miércoles, 13 de mayo. La obra que podrán ver los escolares es 'La gallina Churra' ... a cargo de La Gotera de Lazotea. Será este martes, 12 y miércoles 13 de mayo a las 10.00 horas y 12.00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

La compañía de títeres La Gotera de la Azotea se crea en Jerez de la Frontera en 1981, teniendo como señas de identidad el carácter artesanal de su trabajo y que diálogos, música, juegos y canciones, tanto populares como de creación propia son interpretadas en directo.

'La gallina churra' plantea lo que tendría que hacer una asustada gallina para esconderse de Doña Culebra. Menos mal que Ratorratón, el más popular de los animales de la granja, tiene una desbordante imaginación y una irrefrenable afición por los disfraces.

Este grupo de títeres se creó en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el año 1981, contando con una dilatada experiencia artística y un amplio repertorio con variadas realizaciones.

Con sus 27 espectáculos han participado en las principales Redes de Teatro del país -Madrid, Castilla-León, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía entre otras- y numerosos Festivales y Ferias, tanto nacionales (FETEN, Titirimundi, Teatralia, Contaria, Palma del Río, Vall D'Albaida, Muestra de Teatro Andaluz de El Puerto de Santa María), como internacionales (Charleville, Florencia, Ciudad de México, Lodz, Porto Alegre, Cosquín, Baja California, San José de Costa Rica, Salta, Cali, Rabat, Casa-blanca, etc.)

La obra que podrán disfrutar los alumnos de 4 y 5 años de infantil se harán una pregunta sencilla cuando estén en el Teatro Auditorio de Roquetas. ¿Qué tendría que hacer una asustada gallina para esconderse de Doña Culebra?

Para los que no lo sepan, decir que menos mal que Ratorratón, el más popular de todos los animales de la granja, tiene una desbordante imaginación y una irrefrenable afición por los disfraces.