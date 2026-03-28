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Agentes de Policía Nacional, de archivo. R. I.

El Gobierno sitúa fuera del plan estatal 2019-2025 la futura comisaría de Roquetas de Mar

El Ejecutivo indica que la decisión de construir esta comisaría se adoptó con posterioridad a la aprobación del citado plan, por lo que no pudo incorporarse a las actuaciones inicialmente previstas

Europa Press

Roquetas de Mar

Sábado, 28 de marzo 2026, 15:09

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El Gobierno central ha situado fuera del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 la futura comisaría de la Policía Nacional en Roquetas ... de Mar, después de haber vinculado anteriormente esta actuación a ese mismo marco inversor.

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