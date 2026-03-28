El Gobierno sitúa fuera del plan estatal 2019-2025 la futura comisaría de Roquetas de Mar

El Gobierno central ha situado fuera del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 la futura comisaría de la Policía Nacional en Roquetas ... de Mar, después de haber vinculado anteriormente esta actuación a ese mismo marco inversor.

Así consta en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, en la que el Ejecutivo indica que la decisión de construir esta comisaría se adoptó con posterioridad a la aprobación del citado plan, por lo que no pudo incorporarse a las actuaciones inicialmente previstas.

El escrito, fechado el 11 de marzo, responde a una pregunta escrita formulada en el Congreso por los diputados de Sumar Enrique Fernando Santiago Romero y Juan Antonio Valero Morales.

De este modo, el Gobierno sostiene ahora que en el Plan estatal 2019-2025 «nunca ha estado la construcción de una comisaría en dicha localidad», al tiempo que señala que su ubicación continúa sin concretarse, ya que los técnicos aún valoran posibles solares para su instalación.

Esta posición difiere de la expresada en una respuesta parlamentaria anterior, fechada el 23 de septiembre de 2024, en la que el Ejecutivo, ante una pregunta del PP, sí encuadraba esta actuación en ese programa estatal, aunque tampoco podía fijar plazos al no disponer de suelo.

Gestiones para su implantación

En paralelo, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, aseguró en febrero que desde el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska «no se han parado de dar pasos» para implantar la Policía Nacional en Roquetas y apuntó que las primeras unidades se prevén para este mismo año, aunque sin concretar más detalles.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), anunció a finales de enero la cesión a la Dirección General de la Policía Nacional de un local provisional adaptado de 300 metros cuadrados por un plazo máximo de 18 meses hasta la construcción de la futura comisaría, al tiempo que reclamó al Gobierno de España una respuesta rápida.

Tras reunirse con altos cargos del Ministerio del Interior y con el comisario provincial, Antonio Delgado de los Reyes, Amat avanzó además una primera dotación «para que haya cuatro o cinco parejas --de agentes-- en la calle», si bien posteriormente insistió en la necesidad de un «protocolo urgente» para formalizar la cesión de ese local provisional y de los terrenos previstos para la ubicación definitiva.