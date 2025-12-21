El Gobierno señala que la criminalidad en Roquetas es menor que hace diez años pese al aumento de infracciones

El Gobierno central ha señalado que la tasa de criminalidad en Roquetas de Mar fue en 2024 inferior a la registrada hace una década, al ... situarse en 58,7 frente a las 63,3 contabilizadas diez años antes, pese a que en términos absolutos el número de infracciones penales ha aumentado en los últimos cinco años.

Así consta en una respuesta escrita del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso por los diputados del grupo Sumar Enrique Fernando Santiago y Juan Antonio Valero, consultada por Europa Press.

En relación con esta evolución, ha precisado que el incremento de las infracciones penales registrado en los últimos años ha sido «proporcionalmente inferior al crecimiento de la población en el municipio», de acuerdo con las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.

Para garantizar la seguridad ciudadana, el Gobierno ha subrayado que la Guardia Civil ha mantenido un «firme compromiso» con la población, con un incremento «significativo» de los efectivos, y que el dimensionamiento del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce ha evolucionado «de manera proporcional al crecimiento poblacional y a la criminalidad», con un grado de cobertura «significativamente superior a la media nacional».

Sobre la apertura de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en el municipio, el escrito señala que todavía no existe una fecha concreta para su puesta en funcionamiento, aunque el proceso para su instalación ya se ha iniciado.

El Ejecutivo ha reconocido que el actual acuartelamiento del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce requiere «inversiones importantes» para su adecuación a las necesidades actuales, aunque ha apuntado que en 2024 se acometieron actuaciones de mejora y que en 2025 se procedió a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.