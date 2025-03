«La gente está casada, pero no la podemos inscribirla porque es que no hay tiempo» Fuentes judiciales hablan con IDEAL acerca de los graves problemas que cuenta Registro Civil de Roquetas de Mar

Javier Cortés Roquetas de Mar Lunes, 17 de marzo 2025, 01:23

La situación en la oficina de Registro Civil de Roquetas de Mar está siendo «insostenible», según comentaron fuentes judiciales a IDEAL. Hay tres personas para toda la población de Roquetas de Mar, que según el padrón municipal supera los 112.000 habitantes que se ocupan de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, situaciones de concurso, adopciones, los expedientes de nacionalidad, entre otros temas de especial interés para la ciudadanía.

De hecho, Letrados de la Administración de Justicia han pedido en determinadas ocasiones refuerzos porque no pueden con el trabajo, pero «no hacen caso».

Colas interminables

Denuncian que las colas son interminables. Uno de los temas que más tiempo ocupan, como son las nacionalidades, explican que se sitúan por mayo del 2023. «Vamos con un retraso salvaje». Además, también ocurre con otro tema como son los matrimonios, que llevan un retraso de casi cinco meses. «Lo único que hacemos al día es lo más urgente, que son nacimientos, defunciones...»

«La gente está casada, pero no la podemos inscribir porque es que no hay tiempo, es imposible». «Es insostenible. Más que nada porque no damos el servicio ciudadano que se tiene que dar. Las citas previas, la gente desde las doce de la noche, que es cuando se van renovando las citas previas, están pendientes de que salgan, imposible cogerlas, porque ponemos las citas previas que podemos atender, porque es que no hay manera de hacerlas, que es imposible».

«Llevamos retraso de certificaciones que piden por internet de al menos nueve meses. La gente lo solicita por internet, pero como no podemos dárselas, no podemos mandarlas, porque no hay tiempo», comentan fuentes judiciales a IDEAL, que expresan que necesitan al menos el refuerzo de una persona para largo plazo o dos personas a corto plazo. Mismamente, la Administración de Justicia nombra refuerzos.

«No es algo que se haya pedido que sea excepcional, ya que nombra refuerzos para juzgados de violencia de género, se han nombrado refuerzos para registros civiles, se han nombrado refuerzos para servicios comunes, pero aquí no se tiene respuesta».

Circunstancias personales

A su vez, la oficina de Registro Civil de Roquetas, que solo cuenta con tres personas, es humano y también hay que sumar las circunstancias personales de cada persona trabajadora: si están enfermas las personas que están trabajando, las vacaciones que se tiene que tomar, si hay llegada de interinos o de alguien con su plaza pero que haya que explicarse el funcionamiento, por lo que se puede ralentizar un poco más.

«La gente de Roquetas es conocedora de que el Registro Civil es el apocalipsis. Porque, simplemente para pedir cita previa y eso que se atiende en muchas ocasiones sin cita, más que nada en solidaridad con el ciudadano. Porque no hay cita, no se pueden atender más y estamos trabajando más de lo que tenemos que hacer por ley, que es por eso, por deferencia del ciudadano, porque también estamos en ocasiones en la otra parte».

De hecho, fuentes judiciales consultadas por IDEAL apuntalan que «con una persona a largo plazo se podría funcionar muchísimo mejor porque sería una persona que no atendería ventanillas, que solamente se dedicaría a hacer expedientes y así nos ayuda mucho, porque el gran problema es que no te puedes concentrar en hacer un expediente porque constantemente está sonando el teléfono, que llaman constantemente, pero no podemos cogerlo».

«Porque no podemos atender a la persona por teléfono ni darle ninguna información, porque estamos atendiendo a la gente que tiene su cita y haciendo el expediente de la gente que ya ha tenido su cita». Finalizan con que si llegaran esos refuerzos a Registro Civil de Roquetas se podría hacer un mejor servicio para con el ciudadano de a pie.