El general jefe de la Brigada de la Legión firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Roquetas
Durante el encuentro, el general fue recibido por el alcalde, Gabriel Amat, quien quiso agradecer la estrecha y fructífera relación que La Legión mantiene con el Consistorio
J. C.
Roquetas de Mar
Viernes, 16 de enero 2026, 01:27
El general jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras Postigo, firmó este pasado miércoles en el Libro de Honor ... del Ayuntamiento de Roquetas de Mar durante la visita institucional realizada al Consistorio.
Este acto protocolario tuvo lugar en el marco de la presentación oficial del VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas con Vinculación a La Legión.
Durante el encuentro, el general fue recibido por el alcalde, Gabriel Amat, quien quiso agradecer la estrecha y fructífera relación que La Legión mantiene con el Ayuntamiento y con la sociedad roquetera, destacando la relevancia de las actividades organizadas conjuntamente.
Como recuerdo de esta visita, el primer edil hizo entrega a Carreras Postigo de un libro dedicado que narra la historia de Roquetas de Mar. Además, Amat invitó al general a conocer en profundidad las raíces del municipio visitando Casa Anita, un espacio simbólico donde, tal y como expresó el alcalde, se puede contemplar «qué éramos, qué somos y a dónde queremos llegar».
El Ayuntamiento recuerda que ya se encuentra disponible la programación del VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas con Vinculación a La Legión en el siguiente enlace: https://goo.su/Q5iXkwQ
