Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la firma en el libro de honor del Ayuntamiento. IDEAL

El general jefe de la Brigada de la Legión firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Roquetas

Durante el encuentro, el general fue recibido por el alcalde, Gabriel Amat, quien quiso agradecer la estrecha y fructífera relación que La Legión mantiene con el Consistorio

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 16 de enero 2026, 01:27

Comenta

El general jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras Postigo, firmó este pasado miércoles en el Libro de Honor ... del Ayuntamiento de Roquetas de Mar durante la visita institucional realizada al Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour vuelve a rebajar el famoso aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección
  2. 2

    El Supremo manda tirar un cerramiento en Granada tras un pleito vecinal de nueve años
  3. 3 El aire polar llega a Granada en 24 horas con tormentas, lluvia y nieve en estas zonas
  4. 4 Turbulencias y gritos en el vuelo Granada-Bilbao
  5. 5 Así será la futura Playa Granada: una marina con 400 amarres, campo de golf, centro comercial y hasta VPO
  6. 6 Tres heridos en la Circunvalación de Granada por una colisión en plena hora punta
  7. 7 La DGT retira la homologación a estas balizas V16: si tienes una de ellas tendrás que comprar otra
  8. 8

    Emilio Calatayud, el juez que lo vio venir
  9. 9 Muere Pepa Moreno, la mujer que se desvivió por Mecina Bombarón
  10. 10

    El baile de las losetas en la calle San Antón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El general jefe de la Brigada de la Legión firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Roquetas

El general jefe de la Brigada de la Legión firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Roquetas