Gabriel Amat reconoce la labor de una decena de asociaciones de Roquetas en la gala del mayor Un total de 1400 personas asisten a este evento

J. C. Roquetas de Mar Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Ro-quetas de Mar, a través de la concejalía del Mayor, ha querido un año más rendir un sentido homenaje a las asociaciones de mayores del municipio.

Se trata de una cita ya tradicional que se ha celebrado en el Teatro Auditorio con la asistencia de 1.400 personas y que ha contado con la presencia del alcalde de Roque-tas de Mar, Gabriel Amat, la concejal del Mayor, M.ª Ángeles Alcoba junto al resto de concejales del equipo de Gobierno.

Amat quiso dar la bienvenida a todos los asistentes a esta gala destacando la impor-tancia de reconocer el trabajo que cada día llevan a cabo las asociaciones de mayores del municipio para garantizar que las personas mayores puedan tener un envejeci-miento activo, saludable y digno. Amat subrayó que «desde el Ayuntamiento seguire-mos impulsando programas que fomenten el envejecimiento activo y la participación y quiso hacer una mención especial a los usuarios de la Residencia de Mayores a los que trasladó el compromiso del equipo de Gobierno de seguir trabajando para que cuenten con todas las comodidades en este centro con equipamientos e instalaciones modernas y adaptadas a sus necesidades».

Además, resaltó la importancia del papel de los mayores en el desarrollo del munici-pio ya que «entre todos hemos contribuido a que Roquetas de Mar sea la ciudad que hoy es y esta es la razón que nos empuja a seguir trabajando para mejorar los servicios y las infraestructuras, para seguir mejorando la calidad de vida de todos los roquete-ros y de aquellos que deciden fijar su residencia en nuestra ciudad».

Reconocimientos

Como es tradición, el Ayuntamiento aprovechó la gala para reconocer el trabajo y la dedicación de las asociaciones de mayores del municipio, que cada día contribuyen al bienestar y la cohesión social de Roquetas de Mar. En concreto, estas distinciones han recaído en la Asociación Circulo de la Tercera edad de Aguadulce, Asociación Tercera Edad Campillo del Moro- La Gloria, Asociación Tercera Edad Hortichuelas de El Para-dor, Asociación Tercera Edad de Las Losas, Asociación Club de Pensionistas Las Mari-nas, Asociación Tercera Edad de Cortijos de Marín, Asociación Tercera Edad de El So-lanillo, Asociación Tercera Edad Santa Ana El Puerto, Asociación Amigos de la Tercera Edad y, por último, Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Roquetas de Mar

Programación anual

Durante el evento también se presentó la programación anual de actividades de la concejalía del Mayor, que incluye propuestas de ocio, cultura, formación y conviven-cia dirigidas a fomentar la participación y el bienestar de las personas mayores del municipio.

Entre ellas destacan el concurso de belenes, el certamen de villancicos, las excursiones y viajes culturales, los talleres de alfabetización digital, de yoga, memoria, baile, ma-nualidades y corte y confección, así como los torneos y campeonatos de juegos de mesa y las actividades al aire libre.

Broche final musical

El broche final de la gala lo puso el espectáculo «El Reencuentro», bajo la dirección musical de José Álvarez, que hizo disfrutar al público con las actuaciones de María Espinosa, Fran Doblas, María Lozano, José Ortiz, Manuel Cribano y Toñi Ronquillo, en un cierre lleno de emoción, música y aplausos