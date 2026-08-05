Gabriel Amat recibe al coronel José Manuel Sánchez

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió en el Ayuntamiento al coronel José Manuel Sánchez Arribas, jefe del Tercio 'Don Juan de Austria' ... 3º de la Legión, en la que fue su primera visita institucional al Consistorio roquetero desde que asumió el mando de esta unidad en diciembre de 2025.

Durante el encuentro, ambos responsables pusieron en valor la estrecha colaboración que mantienen desde hace años y abordaron diferentes cuestiones de interés común.

El regidor municipal trasladó al coronel la plena disposición del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para seguir trabajando conjuntamente y reforzando unos lazos que contribuyen al desarrollo de iniciativas de interés para el municipio costero y la provincia de Almería.

Gabriel Amat quiso, además, reconocer el importante papel que desempeña La Legión en la sociedad almeriense, destacando su compromiso permanente, su cercanía con la ciudadanía y la implicación que mantiene en numerosos actos institucionales, culturales y sociales celebrados en el municipio.

Por su parte, el coronel José Manuel Sánchez Arribas agradeció el recibimiento y reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo la colaboración entre el Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con el objetivo de seguir reforzando la estrecha colaboración existente en la actualidad.