Gabriel Amat recibe a Ainhoa Baeza, de la Voz Kids
El alcalde le trasladó su confianza para afrontar esta última fase y le deseó que disfrute de la experiencia y su paso por este programa
Javier Cortés
Roquetas de Mar
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió en su despacho a Ainhoa Baeza Yedra , un joven artista roquetera de tan sólo 12 años ... que se consagró como una de las grandes revelaciones del programa La Voz Kids. Tras su clasificación entre las 7 mejores finalistas ahora se enfrenta la Gran Final.
El alcalde le trasladó su confianza para afrontar esta última fase y, sobre todo, le deseó que disfrute de la experiencia y su paso por este programa. Acompañada por su madre y su abuelo, de quien le viene su afición por cantar , Ainhoa Baeza, le ha transmitido al alcalde su intención de seguir formando para poder desarrollar una carrera musical.