Gabriel Amat recibe a Ainhoa Baeza, de la Voz Kids

Javier Cortés Roquetas de Mar 18/06/2026 a las 14:37h.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió en su despacho a Ainhoa Baeza Yedra , un joven artista roquetera de tan sólo 12 años ... que se consagró como una de las grandes revelaciones del programa La Voz Kids. Tras su clasificación entre las 7 mejores finalistas ahora se enfrenta la Gran Final.