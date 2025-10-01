Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

José Juan asiste al evento en el municipio roquetero. IDEAL

La Fundación Sandra Ibarra celebra su 'Festival de Vida' en Roquetas

José Juan Rodríguez, primer teniente de Roquetas, acompaña a la Fundación en esta V edición

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:14

Roquetas de Mar ha acogido la V edición del Festival de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, un encuentro único en España que celebra la vida junto a pacientes y supervivientes de cáncer. José Juan Rodríguez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha acompañado a la Fundación en esta iniciativa, que ha tenido lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2025 en el Hotel Neptuno by On Group.

El primer teniente de alcalde destacó la importancia de este encuentro señalando: «Hago mías las palabras de Sandra Ibarra cuando afirma que la vida no se puede alargar, pero sí se puede ensanchar, y eso es precisamente lo que se refleja en el Festival de Vida. Es un ejemplo de cómo, a través del aprendizaje compartido, la convivencia y la esperanza, se puede afrontar la enfermedad desde otra perspectiva».

El Festival de Vida es un encuentro de convivencia que reúne a pacientes y supervivientes de cáncer para compartir experiencias, aprender y agradecer la vida a través de talleres, actividades lúdicas y propuestas en la naturaleza. Esta iniciativa, integrada en la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, ofrece herramientas orientadas a la salud física, emocional y social, impartidas por profesionales especializados.

La Fundación Sandra Ibarra

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro con más de diecisiete años de trayectoria sumando esfuerzos frente al cáncer. Ha impulsado campañas de prevención, sensibilización e investigación, y ha promovido la Humanización de la Sanidad.

En los últimos años, la Fundación ha puesto el foco en la supervivencia del cáncer, etapa para la que no existen planes asistenciales específicos. De ahí nace la Escuela de Vida, un proyecto pionero que atiende las necesidades de los pacientes y supervivientes en el periodo de transición en el que, aunque no hay tumor ni tratamiento, sí aparecen secuelas físicas y emocionales. Entre sus principales iniciativas destaca la app gratuita Escuela de Vida, disponible en Google Play y Apple Store.

Sobre Sandra Ibarra

Sandra Ibarra es presidenta de la Fundación que lleva su nombre, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, autora de varios libros y ponente habitual en congresos nacionales e internacionales.

Además, ha sido reconocida como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España y es miembro del patronato de la Fundación Merck Salud. Con su compromiso, ha convertido su experiencia personal en una plataforma de solidaridad y transformación social frente al cáncer.

