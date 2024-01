La formación progresista pide formar parte del sistema VioGén para evitar casos mortales

Javier Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 10 de enero 2024, 17:54 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El pasado 28 de diciembre, se conoció la liberación por parte de la Guardia Civil, de una mujer retenida por su supuesto agresor en Cortijos de Marín, pese a tener en vigor una orden de alejamiento.

Belén Pérez, la portavoz de Izquierda Unida y Podemos Roquetas, quiso agradecer su actuación a la benemérita y recordar que «muy probablemente, de estar nuestro municipio en el sistema VioGén le hubiéramos ahorrado ese sufrimiento a esta mujer víctima de violencia de género con una orden de alejamiento en vigor, y le cambiaría la vida a mejor a muchas mujeres y sus hijos».

Pérez añadió que «las decisiones que toma Amat y su equipo de gobierno tienen consecuencias directas en las vidas de miles de roqueteros y, especialmente, sobre aquellas mujeres que viven el terror de la violencia machista».

«No se entiende que el segundo municipio de la provincia no participe de forma activa en el sistema VioGén, un sistema de protección para víctimas de la violencia machista que se inició allá por 2007, pero que hasta 2020 no empezaron los trámites desde el consistorio para incluir a Roquetas, o eso decían, pero que se tuvieron que parar por la pandemia».

Además, la concejala comentó que «en 2022 nos dijeron que lo retomaban y el pasado pleno del 14 de diciembre directamente dijeron que no estaban porque la dirección de la Policía Local no querían y los técnicos no lo veían», explicó la concejala.

Según Belén Pérez, portavoz de los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, «la dinámica siempre es la misma: algo, cualquier cosa que esté funcionando con absoluta normalidad en otros municipios, incluidos los gobernados por su propio partido, como es el autobús urbano, el método CER o el sistema VioGén, pero que a Gabriel Amat y su equipo le rechina por sus miras cortas».

Finaliza añadiendo que «saben que no tienen defensa alguna, comienzan a echar balones fuera, a responsabilizar a otros, como si no fueran ellos al final quienes tuvieran la obligación de ordenar y dirigir la actividad municipal, y a excusarse en detalles técnicos peregrinos pareciendo al final que medio país comete ilegalidades emborronando la realidad, que ni quiere ni les importa un ápice más de cuatro cosas que lastran que Roquetas cambie de siglo».