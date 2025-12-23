Finalizan los trabajos de adaptación de 20 paradas de autobús en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ya finalizó los trabajos de adaptación de un total de 20 paradas en el municipio. La concejala de Presidencia, ... Rocío Sánchez, explicó que «se trata de una actuación clave para ofrecer un servicio más moderno, cómodo y accesible para todos los vecinos y visitantes».

Entre otras novedades, estas 26 nuevas marquesinas incluyen importantes mejoras en el sistema tecnológico como pantallas digitales de información, cargadores USB y nueva iluminación nocturna. Además, son totalmente accesibles con pavimentos podotáctiles, botoneras, direccionales y espacio reservado para sillas de ruedas. Demás, cabe destacar la instalación de nuevos bancos y apoyos isquiáticos (asientos inclinados) para mayor confort durante la espera. Esta mejora supuso una inversión de 1.197.609,19 euros, cofinanciada a través de los fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Bus urbano

El director general de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, José Miguel Casasola, presidió a principios de junio de este año la firma de un convenio de colaboración que tuvo lugar entre el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, por el que se aprobó el Programa Coordinado de Explotación de las concesiones de transporte metropolitano y el futuro servicio urbano del municipio. Así, José Miguel Casasola señaló durante su intervención, que la firma de este convenio «supone la colocación de la primera piedra del futuro servicio de transporte urbano de Roquetas y de lo que, en un futuro inmediato, esperamos que sea la nueva integración tarifaria con la tarjeta metropolitana de transporte de Andalucía, permitiendo continuar con beneficios de intermodalidad y bonificaciones para jóvenes y familias numerosa, al igual que ya ocurre en las ciudades de Almería y El Ejido».

Impulso

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, agradeció la colaboración y el apoyo que la Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transportes, que tuvo con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para impulsar el servicio de transporte urbano en el municipio costero.

«Roquetas ha crecido mucho en los últimos años y necesitamos un sistema de transporte público moderno y eficaz. Con este nuevo servicio, queremos ofrecer a nuestros vecinos y turistas una alternativa real al vehículo privado, mejorando la conexión entre los distintos barrios y facilitando la movilidad en todo el término municipal», señaló Amat.