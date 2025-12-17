Finalizan las obras de reparación y mejora de tres pistas de tenis del IDM Pueblo Blanco

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar finalizó hace unos días las obras de reparación y mejora de dos pistas de tenis y una pista de ... mini - tenis en la IDM Pueblo Blanco, en la calle Al-Andalus, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones más seguras, modernas y de mayor calidad para los usuarios.

Los trabajos incluyeron la retirada del pavimento antiguo, la reparación de fisuras y la preparación completa de la base para la aplicación de un nuevo pavimento deportivo de categoría 3 (velocidad media), homologado por la Federación Internacional de Tenis, con alta resistencia al deslizamiento tanto en seco como en húmedo. El nuevo revestimiento, en dos tonos de azul, permite diferenciar claramente las zonas de juego y perimetrales, y se ha completado con el marcado reglamentario de líneas para tenis y mini - tenis, incluidas las modalidades de dobles.

La actuación abarcó una superficie total de 1.390 metros cuadrados, respetando el diseño y trazado original de las pistas, y ha supuesto una inversión de 47.756,04 euros (IVA incluido). Una mejora más para seguir impulsando el deporte y el uso de instalaciones municipales de calidad.

Asimismo, el pabellón IDM La Gloria cuenta ya con un nuevo pavimento sintético GERFLOR, modelo Recreation 45, un material de alta durabilidad y sostenibilidad que eleva la calidad de todos los usos deportivos y de ocio del espacio. La instalación, construida en el año 1999, afronta así su segunda gran remodelación.