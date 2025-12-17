Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Imagen de la renovación de una de las pistas de tenis del IDM Pueblo Blanco, en Roquetas. IDEAL

Finalizan las obras de reparación y mejora de tres pistas de tenis del IDM Pueblo Blanco

Roquetas de Mar ·

Los trabajos incluyen la retirada del pavimento antiguo, la reparación de fisuras y la preparación completa de la base

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 21:27

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar finalizó hace unos días las obras de reparación y mejora de dos pistas de tenis y una pista de ... mini - tenis en la IDM Pueblo Blanco, en la calle Al-Andalus, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones más seguras, modernas y de mayor calidad para los usuarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

