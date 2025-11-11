Finaliza este viernes el plazo para el XI Concurso de Fotografía Jesús de Perceval

Este viernes, 14 de noviembre concluye el plazo para participar en el XI Concurso de Fotografía Jesús de Perceval, que organiza la concejalía de Cultura ... del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen, dentro del ámbito profesional o aficionado.

La temática elegida para esta ocasión será 'la Conectividad Global'. Este certamen invita a fotógrafos y fotógrafas de todos los niveles a explora sobre el mundo de la tecnología como recurso para la comunicación entre las personas. Se vive en una era en la que está muy estandarizado el modo de relacionarnos con los demás, a través de diversos medios tecnológicos que evolucionan cada vez más.

Se valorará cómo afecta en todos los aspectos: a nivel sentimental, laboral, emocio-nal. la relación entre humano y máquina. El fotógrafo o fotógrafa deberá representar dicha realidad plasmando su propio criterio, invitando a la reflexión de dicho panorama.

La inscripción será gratuita y se presentará una fotografía por autor. El plazo de pre-sentación concluye el 14 de noviembre de 2025. Las fotografías se presentarán en formato digital (solo JPG) con una resolución mínima de 3.500 píxeles en el lado más largo, en blanco y negro o color. No siendo premiadas con anterioridad. La persona que inscriba la obra se declara autor de la misma.

Los trabajos se enviarán utilizando el sistema WETRANSFER (www.wetransfer.com) a la dirección de email: concurso.perceval@roquetasdemar.es. Los datos personales: nombre y apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, Nif o Nie, dirección de correo electrónico, teléfono y título de la obra, se enviarán en un documento adjunto a la foto a presentar, no pudiendo aparecer en ningún caso nombre del autor o autora en el texto del mensaje, ni en el asunto.

El autor o autora deberá presentar una declaración responsable firmada, relativa a ser el autor material de la imagen presentada, no haber publicado anteriormente dicha imagen y no haber incurrido en ningún caso contra el derecho de la propiedad intelectual. El participante remitirá también declaración responsable de estar al corriente con la tesorería municipal.

El jurado estará constituido por miembros de la Organización y profesionales de la fo-tografía, que valorarán cada obra presentada. Se valorará la originalidad y elección del tema, la Calidad técnica de la imagen y la Composición. El fallo se hará publico durante el mes de diciembre de 2025. Se establece un primer premio dotado con 1.000 euros, un segundo premio con 600 euros y un tercer premio con 300 euros.