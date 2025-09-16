Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

La procesión de la Virgen de Lourdes se para en una casa. IDEAL

Las Fiestas de La Gloria finalizan con el paso de la Virgen de Lourdes

Roquetas de Mar ·

Fiesta del videojuego, pasacalles, hinchables, torneo de petanca y parchís y tapeo, entre los eventos de estos días

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:07

Roquetas afrontaba la penúltima de las celebraciones enmarcadas en el calendario de fiestas patronales del municipio. En esta ocasión, era la barriada de La Gloria que vivió sus fiestas en honor a la Virgen de Lourdes, durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.

Las Fiestas Patronales de La Gloria arrancaron el pasado viernes con el tradicional chupinazo anunciador de las fiestas, seguido del Maratón de Caminar organizado por la Asociación de Mayores Campillo del Moro - La Gloria en colaboración con la delegación del Mayor. Durante estos días, se celebraron torneos de cartas, petanca, parchís o dominó, además de un variado programa de juegos, entre los que destacaron la fiesta de la espuma, la demostración y degustación de platos típicos y repostería.

También tuvo lugar el tradicional reconocimiento a la socia de mayor edad de la Asociación de Mayores, y vecinos y visitantes disfrutaron de la ruta del tapeo por los bares del núcleo. Además, los más pequeños contaron con una fiesta infantil con hinchables, talleres de juegos tradicionales y la fiesta del videojuego.

El sábado 13 de septiembre se celebró el pasacalles infantil con carrozas temáticas y grupos de baile, seguido por la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Lourdes, organizada por la Mayordomía de la barriada, en el Pabellón de La Gloria. El domingo 14 de septiembre, a sobre las ocho de la tarde, tuvo lugar la misa rociera en honor a la Virgen de Lourdes, tras la cual se celebró la solemne procesión por las calles de La Gloria con salida desde el Pabellón Cubierto.

