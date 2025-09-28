La Feria del Turismo trae paella, flamenco y degustación de tapas a Roquetas El municipiocontará hasta este domingo con la Feria del Turismo como parte de la Semana del Turismo en el municipio

Una de las actividades de la Semana del Turismo durante estos días en el municipio roquetero.

Javier Cortés Roquetas de Mar Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:29

La Feria del Turismo, uno de los eventos más relevantes de la 'Semana del Turismo' de Roquetas comenzó este sábado en el Aparcamiento Club Tropicana y la Avenida Entremares con una gran variedad de actividades para toda la familia.

La apertura de la feria con los puestos, mercado de artesanía y mercado de Sabores de Almería y la apertura de la barra y degustación de tapas típicas fueron las primeras actividades de la mañana junto a la exhibición de la Academia de Taekwondo Konecta.

A partir de las 14.30 horas dio comienzo la exhibición de la Escuela de Baile Rocío Moreno, y un poco más tarde se realizó otra exhibición con la Escuela de Baile Academia Palladium.

Sobre las 17.30 horas, la Feria del Turismo contó con un concierto de pop rock, a manos del grupo 'Generación Beta', y para cerrar la jornada, Escuela de Funky y Hip Hop Arand-b y djs del Águila y Cosmin.

Domingo

Para este 28 de septiembre, la Feria del Turismo tiene prevista varias actividades como la apertura de la feria con los puestos, mercado de artesanía y mercado de Sabores de Almería y también la apertura de la barra y degustación de tapas típicas, a las 10.00 horas y 11.00 horas, respectivamente.

Talleres infantiles de gastronomía, encuentro con personajes Disney, reparto de claveles y abanicos, y una exhibición de flamenco a cargo de la Academia María Carricondo, y todo ello para abrir boca de cara a la paellada gigante que se realizará entre el Aparcamiento Club Tropicana y la Avenida Entremares.

Para finalizar la Feria del Turismo, el municipio albergará un concierto flamenco del Grupo Jarana a las 17.30 horas, sesiones del Dj Canario, Cosmin y Del Águila, para cerrar definitivamente a las 23.30 horas de la noche.

Asimismo, la concejala de Turismo y Playas, Amalia López, agradeció a la marca Sabores y a la Diputación su colaboración con la feria y mostró su compromiso para seguir trabajando en mejorar y reforzar Roquetas como un destino de excelencia y competitivo.

Semana del Turismo

Entre las actividades que se han realizado durante la semana del Turismo destacan un gran número de iniciativas relacionadas con el deporte, especialmente los deportes náuticos, también con la cultura, la sostenibilidad, el ocio y la gastronomía.

Cabe destacar la exposición gratuita en el Aula del Mar, bajo el título 'Aprendiendo a Mirar Punta Entinas - Sabinar', la puesta en marcha de un autobús turístico que circulará por los principales puntos de interés turístico de la ciudad costera y cuyo servicio será gratuito este sábado 27 de septiembre.