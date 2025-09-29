Feria Internacional y un paseo por Punta Entinas para finalizar la 'Gran Semana del Turismo' de Roquetas La Semana del Turismo dio comienzo el 20 de septiembre y ha llegado a extenderse hasta este domingo 21 de septiembre

La Feria del Turismo cuenta con actividades durante todo el fin de semana en Roquetas.

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:51

Un año más la Urbanización de Roquetas de Mar se convirtió en el escenario para la celebración de la tradicional Feria del Turismo con la que se puso punto y final a las actividades organizadas por el Ayuntamiento a través del área de Turismo y Playas con motivo del Día Mundial del Turismo.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejala de Turismo y Playas, Amalia López y concejales del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento visitaron esta feria que como cada año se celebra en los aparcamientos del Club Tropicana de la Urbanización.

Gabriel Amat mostró su satisfacción por el éxito y afluencia de público que participó en todas las actividades que se organizaron para conmemorar esta jornada con la que se quiso poner de manifiesto la importancia del sector turístico para el municipio de Roquetas de Mar y su liderazgo como destino turístico por excelencia, sobre todo, en un año en el que «estamos impulsando la gastronomía como un importante atractivo turístico».

La apertura de la feria con los puestos, mercado de artesanía y mercado de Sabores de Almería y la apertura de la barra y degustación de tapas típicas fueron las primeras actividades de la mañana de este sábado junto a la exhibición de la Academia de Taekwondo Konecta.

A partir de las 14.30 horas dio comienzo la exhibición de la Escuela de Baile Rocío Moreno, y un poco más tarde se realizó otra exhibición con la Escuela de Baile Academia Palladium.

Sobre las 17.30 horas, la Feria del Turismo contó con un concierto de pop rock, a manos del grupo 'Generación Beta', y para cerrar la jornada, Escuela de Funky y Hip Hop Arand-b y djs del Águila y Cosmin.

Más actividades

Ete 28 de septiembre, la Feria del Turismo se realizaron varias actividades como la apertura de la feria con los puestos, mercado de artesanía y mercado de Sabores de Almería y también la apertura de la barra y degustación de tapas típicas, a las 10.00 horas y 11.00 horas, respectivamente.

Talleres infantiles de gastronomía, encuentro con personajes Disney, reparto de claveles y abanicos, y una exhibición de flamenco a cargo de la Academia María Carricondo, y todo ello para abrir boca de cara a la paellada gigante que se realizará entre el Aparcamiento Club Tropicana y la Avenida Entremares. Para finalizar la Feria del Turismo, el municipio albergará un concierto flamenco del Grupo Jarana a las 17.30 horas, sesiones del Dj Canario, Cosmin y Del Águila, para cerrar definitivamente a las 23.30 horas de la noche.

También se pudo participar en visitas guiadas gratuitas este sábado 20 de septiembre titulada 'Tras los muros del tiempo' desde el Castillo Santa Ana y el 25 de septiembre bajo el nombre de 'Turaniana'. Además, se organizaron salidas en Kayak y snorkel para conocer los fondos del litoral roquetero, salidas en barco, charlas de concienciación sobre microplásticos en el Aula del Mar, limpieza de fondos y de playas, cuentacuentos e itinerarios didácticos entre otras actividades.

Entre las actividades que se han realizado durante la semana del Turismo destacan un gran número de iniciativas relacionadas con el deporte, especialmente los deportes náuticos, también con la cultura, la sostenibilidad, el ocio y la gastronomía.

Cabe destacar la exposición gratuita en el Aula del Mar, bajo el título 'Aprendiendo a Mirar Punta Entinas - Sabinar', la puesta en marcha de un autobús turístico que circulará por los principales puntos de interés turístico de la ciudad costera y cuyo servicio fue gratuito este sábado 27 de septiembre.