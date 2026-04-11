Ya hay fecha oficial para la huelga de basuras de este verano en Roquetas

IDEAL Almería informaba la mañana de este domingo 5 de abril que había mucha opciones de que este verano Roquetas pueda verse invadido por montones ... kilómetricos de basura a causa de una huelga que realizarían los trabajadores de Urbaser Roquetas.

Según pudo saber este medio, ya hay fecha oficial para esta gran convocatoria a la que están llamados los trabajadores de la plantilla de Urbaser Roquetas. Será el próximo miércoles 15 de julio cuando de comienzo, según informaba el Comité de Empresa Urbaser, esta huelga.

Esta reivindicación surge de las situaciones complicadas que está viviendo la plantilla desde hace un tiempo con problemas en pagos pendientes desde 2024, con descansos sin realizar, que no han recibido la ropa de invierno en pleno mes de abril, ya que no se cubren las bajas, con mala organización o con instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, entre otras quejas.

A su vez, este jueves 9 de abril, los trabajadores de Urbaser Roquetas tuvieron una reunión con la empresa, en la que contaron con una contraoferta «irrisoria», según el comité, que desgrana parte de esa contraoferta: pérdida de calidad de vida, de ingresos y hacer los cuadrantes como la empresa quiere.

Según el Comité de Empresa Urbaser «después de dos años de idas y venidas negociando, nunca negándonos a sentarnos a negociar. Con una flota obsoleta, mal mantenida, no por mecánicos sino por falta constante de materiales y reposiciones, y personal. Con todos los SERCLAS que hemos tenido, ganados e incumplidos por parte de la empresa. Que las cosas ganadas o aceptadas; hay personas que todavía no han percibido lo que les pertenece, y van un par de veces reclamadas por escrito», la situación está siendo «insostenible».

Desde el Comité apuntan a varias problemáticas desde un «mal ordenamiento por parte de mandos intermedios poniendo en riesgo la integridad de compañeros», también «pidiendo a veces mezclar distintos tipos de residuos en un mismo vehículo. Lo cual no cumple con normas de reciclaje», además de contar con «unas instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, teniendo algunos cuartelillos o cuartos donde se reparten a los compañeros sin luz y agua, ni aseos; obligando a buscarse la vida a los trabajadores ante alguna emergencia digestiva».