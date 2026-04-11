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Parte de la flota que tiene Urbaser para realizar sus trabajos. IDEAL

Ya hay fecha oficial para la huelga de basuras de este verano en Roquetas

El 5 de de abril, IDEAL informaba que el Comité de Empresa Urbaser Roquetas barajaba una gran convocatoria

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 11 de abril 2026, 21:10

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IDEAL Almería informaba la mañana de este domingo 5 de abril que había mucha opciones de que este verano Roquetas pueda verse invadido por montones ... kilómetricos de basura a causa de una huelga que realizarían los trabajadores de Urbaser Roquetas.

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