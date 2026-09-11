El Faro de Roquetas se conocerá por toda España: cinco millones de cupones de la ONCE llevarán esta icónica imagen este 15 de septiembre

La ONCE va a dedicar el sorteo de fin de semana del miércoles, 15 de septiembre a los 250 años de la fundación de la ... ciudad, en el marco de los distintos actos conmemorativos que la ciudad realiza.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, el director en El Ejido, Alfonso Rodríguez, y el consejero territorial Luis Muñiz presentaron la imagen de este cupón al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, en un acto celebrado en el Museo Histórico 'Casa Anita' de la localidad.

Cinco millones de cupones llevan como imagen el faro de Roquetas de Mar, principal símbolo arquitectónico de la ciudad, junto al escudo de la ciudad y un lema que destaca la efeméride. Este cupón se enmarca dentro de las actividades que conmemoran que el 18 de septiembre de 1776, un grupo de vecinos de lo que por aquel entonces era un asentamiento presentó ante la ciudad de Almería su estatus de municipio. La asociación constituida para esta celebración llenó las calles de orgullo roquetero, salpicando de charlas y representaciones estas semanas hasta concluir con un gran acto el mismo día 18 como colofón de este aniversario.

Segovia destacó que «este reconocimiento que la ONCE hace a la ciudad de Roquetas es solo uno más en la celebración de estos 250 años de orgullo y autonomía». «La identidad roquetera ha sido un punto de unión para la gente desde que era 'Roquete', y un punto de partida a raíz del cual construir la comunidad que hoy tiene la ciudad», añadió la directora. «Celebrar estos dos siglos y medio es, en el fondo, dar las gracias a quienes supieron ver el potencial de esta costa cuando solo había ritos antiguos, leyendas de marineros y el deseo de gestionar su propio futuro», dijo, y se declaró «orgullosa» de llevar el nombre de Roquetas de Mar a toda España a través del cupón de la ONCE.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, manifestó su orgullo por que «la imagen de Roquetas de Mar recorra toda España a través de cinco millones de cupones de la ONCE, llevando el nombre de nuestra ciudad a millones de hogares».

Amat agradeció a la ONCE «su colaboración y sensibilidad para poner en valor una fecha tan señalada como los 250 años de la fundación de Roquetas de Mar» y subrayó que esta iniciativa «nos brinda además una magnífica oportunidad para promocionar Roquetas de Mar como destino turístico y dar a conocer una ciudad con una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía, capaz de ofrecer experiencias durante todo el año».

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 11 de septiembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 40 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.