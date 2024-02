Una falta de previsión deja sin agua a varios puntos de Roquetas de Mar

Javier Cortés Roquetas de Mar Viernes, 9 de febrero 2024, 19:48 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El pasado jueves 1 de febrero, Hidralia, la empresa concesionaria del agua en Roquetas de Mar, avisaba por redes sociales que debido a las labores que acomete Ferrovial para garantizar el agua desalada en los distintos lugares del municipio habría bajada de presión del suministro durante algunos días.

Hidralia comunicó que estas obras, que empezaron el viernes 2 y que finalizan el próximo 18 de febrero, afectarían a Campillo del Moro y Ecua (Aguadulce) y la Avenida Carlos III de Roquetas de Mar. Lo que no estaba previsto es que afectara a otras zonas como finalmente ha ocurrido.

Incidencia inesperada

El mismo viernes 2 de febrero, varios vecinos de Las Colinas vieron como también se encontraban perjudicados por la baja presión del agua existente, por lo que muchos de ellos intentaron que se solucionase el problema instando a Hidralia a solucionar el problema.

Los vecinos de esta barriada roquetera se quedaron sorprendidos por la respuesta que se les dio desde la centralita de Hidralia por dicha situación, puesto que la empresa justificó esta problemática por «motivos de sequía, ya que se ha tenido que adecuar la presión de la red de abastecimiento general para que llegue a todo el mundo posible».

La respuesta siguiente fue la causante de confusión en el vecindario ya que desde la centralita de Hidralia añadieron que «el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó en el pleno municipal que se produjese una reducción de la presión del agua en la red general porque según estudios al haber menos presión en un grifo abierto al mismo tiempo consume menos agua, con lo que los depósitos tardan más tiempo en vaciarse y hay más tiempo para la mayoría de suministros posibles».

Viendo la situación que no se remediaba, la Asociación de Vecinos de Las Colinas se reunió el pasado lunes 5 de febrero con representantes de la empresa Hidralia y tomar medidas para satisfacer a los ciudadanos.

Reunión

En dicha reunión, Hidralia Roquetas desmintió cada una de las versiones erróneas dadas desde la centralita de gestión de incidencias. Asimismo, la propia empresa pidió disculpas la información emitida desde la centralita de incidencias y, especialmente, aclararon que «nunca se aplicó ninguna restricción por sequía aprobada en ningún Pleno Municipal», siendo todos esos datos erróneos «fruto de una lamentable confusión donde, por error, a los usuarios se les aportaba la información correspondiente al término municipal del Rincón de la Victoria (Málaga)».

Aclarados los malentendidos y la información errónea que desde la Asociación de Vecinos nunca dieron por válida, Hidralia procedió a informar sobre las comprobaciones e intervenciones de urgencia que están teniendo lugar en Las Colinas.

La propia empresa refiriéndose sobre las obras de conexión de depósitos para suministrar agua desalada a un 10% de Roquetas, Hidralia nunca llegó a sospechar que pudieran afectar al barrio de Las Colinas.

En la reunión se acordó que si para ese martes no se encuentra una solución técnica para el Barrio de Las Colinas, las obras autonómicas serán intervenidas en un tramo que corresponde a un presupuesto superior a los 2 millones de euros, de los 14 millones que abarca el proyecto en su totalidad.

Avances

La Asociación de Vecinos de Las Colinas, después de casi seis días de incidencias en el suministro de aguas, recuperaba parte de la presión perdida a consecuencia de las obras de nuevas tuberías de agua desalada.

Desde la Asociación de Vecinos están haciendo un seguimiento los datos «positivos» con cautela y exigen «intervenciones urgentes en bombas y motores para las calles Punta Entinas, Cabo de Gata y el segundo tramo de Miguel Rueda.

La asociación avisa que de momento no habrá que paralizar las obras de agua desalada. A día de hoy, viernes 9 de febrero, el barrio de Las Colinas no vio arreglado del toda esta situación, porque el que creen que si persistiese esta problemática no descartarían ninguna opción.

Además, no solo ha tenido problemáticas con el agua el barrio de Las Colinas, sino que también afectó a la zona alta del Palacio de Congresos de Aguadulce y a El Parador que también sufrió esta problemática desde el inicio de las obras el pasado 2 de febrero.

Muchos vecinos como Antonia Payán comentó que «tampoco nos dicen cuando vamos a disponer de agua, un producto de primera necesidad y por el cual pagamos».