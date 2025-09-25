La falta de material en el nuevo IES Las Marinas obliga al alumnado a trasladar sillas y mesas en los cambios de aula

La Junta afirma que esta incidencia se resolverá este viernes con la provisión del material para la nueva unidad autorizada en el centro para este curso

El concejal del PSOE de Roquetas de Mar, Rafael Torres, calificó de «escándalo» la situación que viven las familias afectadas por el retraso de las obras del nuevo IES Las Marinas, cuyos hijos tienen que trasladar las sillas y mesas de un aula a otra ante la falta de material.

Para Torres, esta situación es una prueba del «desmantelamiento» de la educación pública por parte de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla y arremetió duramente también contra el alcalde, Gabriel Amat, por «defender lo indefendible» ante la marginación que sufren las familias de este núcleo roquetero.

Torres recordó que después de años de espera para la construcción del nuevo instituto, que sigue sin licitarse, la planificación está resultando ser «una chapuza». «El alumnado tiene que dividirse en tres edificios distintos, en un radio de casi 800 metros, con algunas ubicaciones en lamentable estado, el año pasado incluso salió una ventana volando de uno de los edificios, y ya para rizar el rizo, este curso han empezado sin el mobiliario básico», afirmó.

Solución

El concejal manifestó la frustración del Grupo Municipal Socialista ante la negativa del equipo de Gobierno de Amat a estudiar cualquier solución que alivie la situación.

«Presentamos una moción para que se agruparan las aulas en módulos prefabricados temporales en los terrenos del hospital privado, para que alumnos y profesores no tuvieran que andar casi un kilómetro entre clases y estuvieran junto al actual IES de Las Marinas y sus servicios, pero se rieron de ella», lamentó Torres.

«También hicimos otra propuesta para que el Ayuntamiento adelantara el dinero para iniciar la obra, como se hizo en otras ocasiones, y también se negaron», añadió el edil.

En este sentido, Rafael Torres hizo un paralelismo con la situación del IES de Las Salinas, ya que «mientras el IES de Las Salinas lleva ya un año en construcción, el de Las Marinas sigue sin licitarse, a pesar de que los trámites y proyectos de ambos centros se realizaron a la vez, por lo que no hay ningún impedimento para que las obras del IES de Las Marinas empiecen de una vez».

«Está claro que para la Junta hay familias de primera y familias de segunda», concluyó Torres, que acusó al alcalde de ser «cómplice» por negarse a cualquier solución para este grave problema «y defender ciegamente a la Junta en lugar de ponerse del lado de sus vecinos».

Respuesta de la Junta

Por otro lado, la Delegacion Territorial de Educación de la Junta de Andalucía confirmó a IDEAL que «se tiene de conocimiento de esa falta de provisión en el mobiliario del centro el día 24 de septiembre. La incidencia quedará resulta el día 26 de septiembre a primera hora con la provisión del material necesario para la nueva unidad autorizada en el centro para este curso 2025-26».